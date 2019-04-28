Обзор матча "Мариуполь" – "Шахтер": гол Нема и два незабитых пенальти

Лидер чемпионата Украины на выезде минимально обыграл "Мариуполь" и приблизился к "золоту"

"Шахтер" обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0. Фото shakhtar.com.

В 26 туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" на выезде обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0. Матч прошел в воскресенье на стадионе им.Бойко в Мариуполе. Лидеры чемпионата Украины забили уже на 12-й минуте усилиями Веллингтона Нема. Как оказалось, этот гол был единственным в матче. Дважды "горняки" могли увеличить преимущество с пенальти, но оба 11-метровых не были реализованы. В первом тайме Жуниор Мораес пробил мимо ворот, а во втором удар Алана Патрика парировал вратарь "Мариуполя". С начала второго тайма хозяева играли в меньшинстве.

Обзор матча "Мариуполь" – "Шахтер" – 0:1

"Мариуполь" – "Шахтер" 0:1 (0:1)

Гол: Веллингтон Нем (12)

"Мариуполь": Гальчук; Дава; Яворский; Тищенко И.; Горбунов С.; Демири (Белоконь, 63); Мишнев; Полегенько (до 49); Путря (Литовченко, 68); Вакула (Проданов, 85); Фомин

"Шахтер": Шевченко Ал.; Хочолава; Кривцов; Исмаили; Маркос Антонио; Коваленко Вик.; Алан Патрик (Фернандо, 63); Веллингтон Нем (Тете, 90); Болбат; Жуниор Мораес; Соломон (Кайоде, 80)

Еще в одном матче Премьер-лиги в воскресенье "Заря" на выезде обыграла "Александрию" и вернулась в борьбу за "бронзу". Команда Юрия Вернидуба забила два безответных мяча: дублем отметился Артем Громов.

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