"Заря" на выезде обыграла "Александрию" и вернулась в борьбу за "бронзу"

Команда Вернидуба в гостях победила своего соперника в борьбе за бронзовые медали Премьер-лиги

"Александрия" - "Заря" - 0:2. Фото fco.com.u.

В 26 туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на выезде всухую обыграла "Александрию". Поединок прошел в воскресенье в Александрии на стадионе "Ника" и завершился со счетом 0:2 в пользу команды Юрия Вернидуба. Благодаря этой победе возродилась интрига в борьбе за "бронзу" украинской Премьер-лиги: отрыв "Александрии" от "Зари" теперь составляет 9 очков за 6 туров до окончания первенства.

Дублем отметился полузащитник "Зари" Артем Громов, забивший по голу в каждом из таймов.

После сегодняшнего матча в активе "Зари" стало 38 очков, а у "Александрии" осталось 47 баллов. В следующем туре "Заря" примет "Мариуполь" 4 мая, а "Александрия" на выезде сыграет с "Динамо".

Напомним, что в предыдущем туре "Заря" вырвала победу в матче с "Львовом" на добавленных минутах встречи, а Юрий Вернидуб так перенервничал, что не пришел на традиционную пресс-конференцию после поединка.

"Александрия" – "Заря" – 0:2 (0:1)

Голы: Громов (41), Громов (62)

Желтые карточки: Бабогло (39) – Михайличенко (36), Чайковский (50), Вернидуб (81)

Напомним, что ранее в воскресенье "Шахтер" на выезде обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0. Интересно, что "горняки" по ходу матча не забили два пенальти.

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