Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Заря" на выезде обыграла "Александрию" и вернулась в борьбу за "бронзу"

28 апреля, 18:54

Команда Вернидуба в гостях победила своего соперника в борьбе за бронзовые медали Премьер-лиги

"Александрия" - "Заря" - 0:2. Фото fco.com.u
"Александрия" - "Заря" - 0:2. Фото fco.com.u.

В 26 туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на выезде всухую обыграла "Александрию". Поединок прошел в воскресенье в Александрии на стадионе "Ника" и завершился со счетом 0:2 в пользу команды Юрия Вернидуба. Благодаря этой победе возродилась интрига в борьбе за "бронзу" украинской Премьер-лиги: отрыв "Александрии" от "Зари" теперь составляет 9 очков за 6 туров до окончания первенства.

Дублем отметился полузащитник "Зари" Артем Громов, забивший по голу в каждом из таймов.

После сегодняшнего матча в активе "Зари" стало 38 очков, а у "Александрии" осталось 47 баллов. В следующем туре "Заря" примет "Мариуполь" 4 мая, а "Александрия" на выезде сыграет с "Динамо".

Напомним, что в предыдущем туре "Заря" вырвала победу в матче с "Львовом" на добавленных минутах встречи, а Юрий Вернидуб так перенервничал, что не пришел на традиционную пресс-конференцию после поединка.

"Александрия" – "Заря" – 0:2 (0:1)
Голы: Громов (41), Громов (62)
Желтые карточки: Бабогло (39) – Михайличенко (36), Чайковский (50), Вернидуб (81)

Напомним, что ранее в воскресенье "Шахтер" на выезде обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0. Интересно, что "горняки" по ходу матча не забили два пенальти.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Заря Луганск, ФК Александрия

Вы сейчас просматриваете новость " "Заря" на выезде обыграла "Александрию" и вернулась в борьбу за "бронзу"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Кому опасно пить кефир?

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Гордон на "Россия 1": Я бы назвал Путина одним словом

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Открыта новая форма материи с атомами внутри атома

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 самых жутких и странных существ на планете

Дерби Донбасса и "Динамо" против "Львова": результаты матчей 26-го тура Премьер-лиги

Сегодня, 16:04

Хацкевич едет в неудобному сопернику, "Шахтер" без половины основы выиграл у "Мариуполя"

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

26 апреля, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

26 апреля, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

26 апреля, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске

26 апреля, 19:17

Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Список Лисовца: 12 вещей, превращающих образ в вульгарный