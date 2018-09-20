Обзор матча "Виктория" – ЦСКА – 2:2

Боевой ничьей завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Викторией" из Пльзеня и московским ЦСКА. Уже до перерыва чехи выигрывали в два мяча, дубль оформил Крменчик. Однако армейцы сумели сравнять счет, отыгравшись на пятой компенсированное минуте с пенальти.

"Виктория" – ЦСКА – 2:2

Голы: Крменчик (29), Крменчик (41) – Чалов (49), Влашич (90+5, пен.)



"Виктория": Козачик, Ржезник, Губник, Лимберски, Перница, Горжава (Гейда, 89), Коларж (Чермак, 64), Коваржик, Грошовски, Копиц, Крменчик (Рженичек, 74).



ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Набабкин, Марио Фернандес, Чалов (Сигурдссон, 81), Обляков, Ефремов (Ахметов, 46), Влашич, Бийол, Дзагоев (Жамалетдинов, 74).



Предупреждения: Губник (80), Рженичек (88), Коваржик (90+4), Лимберски (90+) – Ефремов (4), Ахметов (68), Бийол (73), Сигурдссон (82), Бекао (86).

Обзор матча "Виктория" – ЦСКА:

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом". По ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду впервые в своей карьере получил красную карточку в Лиге чемпионов. Нападающий "Ювентуса" был удален в первом тайме матча с "Валенсией".