Видеообзор первого поражения Луческу в "Динамо"

Киевское "Динамо" проиграло черниговской "Десне" в товарищеском матче со счетом 1:2. Голами в матче отметились Александр Филиппов и Илья Шевцов у черниговцев и Виктор Цыганков – у киевлян. При этом Цыганков не реализовал пенальти при счете 0:1, сообщается на официальном сайте "Динамо".

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"Динамо" – "Десна" – 1:2

Голы: Цыганков (80) – Филиппов (32), Шевцов (82).

"Динамо" (1 тайм): Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Сидорчук, Буяльский, Цитаишвили, Леднев, Булеца – Супряга.

(2 тайм): Бойко – Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев (Вивчаренко, 65) – Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский (де Пена, 81), Шапаренко, Леднев (Цыганков, 58), Дуэлунд – Супряга (Соль, 67).

"Десна" (стартовый состав): Паст – Конопля, Имереков, Тамм, Западня – Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Картушов – Будковский, Филиппов.

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Предупреждения: Тамм (41), Мостовой (84).

Это поражение стало для "Динамо" первым под руководством Мирчи Луческу. В дебютном спарринге румына "Динамо" разгромило клуб Второй лиги "Верес".

Смотрите, как "Динамо" завершило прошлый сезон:

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