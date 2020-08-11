"Динамо" проиграло первый матч под руководством Луческу: киевляне биты участником Лиги Европы

Виктор Цыганков не забил пенальти, но затем отличился с игры

Киевское "Динамо" потерпело первое поражение под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу. Сегодня киевляне уступили в контрольном поединке черниговской "Десне", которая готовится к дебюту в Лиге Европы. Ранее мы писали, что "Динамо" первый матч под руководством Луческу выиграло за закрытыми дверями у команды Второй лиги.

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Счет в матче был открыл на 32-й минуте встречи – отличился лучший бомбардир черниговцев и второй голеадор прошлого сезона Премьер-лиги Александр Филиппов.

Во втором тайме Виктор Цыганков упустил шанс сравнять счет, когда не смог реализовать пенальти, но спустя некоторое время он реабилитировался, отправив мяч в сетку после передачи от Буяльского пяткой. Но спустя минуту "Десна" снова вышла вперед – мяч на свой счет записал Илья Шевцов. Этот счет продержался до самого финального свистка.

"Динамо" – "Десна" – 1:2

Голы: Цыганков (81) – Филиппов (32), Шевцов (82)

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Тымчик (Забарный, 46), Сирота, Кендзера, Караваев, Сидорчук, Буяльский (де Пена, 81), Цитаишвили (Шапаренко, 46), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Дуэлунд, 46), Супряга (Соль, 67).

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Ранее мы писали, что "Динамо" оформило первый трансфер при Луческу: киевляне подписали предварительный контракт с Владимиром Костевичем. Защитник присоединится к команде следующей зимой, когда у него завершится контракт с польским "Лехом".

Также мы сообщали, что вице-чемпион мира, оказавшийся ненужным Луческу, попрощался с киевским "Динамо". Хорватский защитник Йосип Пиварич собирался остаться в столице Украины, но контракт с ним в итоге не продлили. Хорват играл как раз на левом фланге обороны.

Смотрите, как "Динамо" завершило прошлый сезон:

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