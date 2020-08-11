"Динамо" проиграло первый матч под руководством Луческу: киевляне биты участником Лиги Европы

Киевское "Динамо" потерпело первое поражение под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу. Сегодня киевляне уступили в контрольном поединке черниговской "Десне", которая готовится к дебюту в Лиге Европы. Ранее мы писали, что "Динамо" первый матч под руководством Луческу выиграло за закрытыми дверями у команды Второй лиги.
Счет в матче был открыл на 32-й минуте встречи – отличился лучший бомбардир черниговцев и второй голеадор прошлого сезона Премьер-лиги Александр Филиппов.
Во втором тайме Виктор Цыганков упустил шанс сравнять счет, когда не смог реализовать пенальти, но спустя некоторое время он реабилитировался, отправив мяч в сетку после передачи от Буяльского пяткой. Но спустя минуту "Десна" снова вышла вперед – мяч на свой счет записал Илья Шевцов. Этот счет продержался до самого финального свистка.
"Динамо" – "Десна" – 1:2
Голы: Цыганков (81) – Филиппов (32), Шевцов (82)
"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Тымчик (Забарный, 46), Сирота, Кендзера, Караваев, Сидорчук, Буяльский (де Пена, 81), Цитаишвили (Шапаренко, 46), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Дуэлунд, 46), Супряга (Соль, 67).
Ранее мы писали, что "Динамо" оформило первый трансфер при Луческу: киевляне подписали предварительный контракт с Владимиром Костевичем. Защитник присоединится к команде следующей зимой, когда у него завершится контракт с польским "Лехом".
Также мы сообщали, что вице-чемпион мира, оказавшийся ненужным Луческу, попрощался с киевским "Динамо". Хорватский защитник Йосип Пиварич собирался остаться в столице Украины, но контракт с ним в итоге не продлили. Хорват играл как раз на левом фланге обороны.
Смотрите, как "Динамо" завершило прошлый сезон:
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