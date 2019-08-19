Очаровательная красотка, которая перебралась с Коутиньо в Германию

Айне всегда находится рядом с любимым

Айне Коутиньо / Фото: Instagram

Официально – Филиппе Коутиньо перешел в мюнхенскую "Баварию" из испанской "Барселоны". Пока Коутиньо находился в каталонском клубе ему пришлось выдержать серьезное давление.

По словам футболиста, он бы не справился со всеми трудностями, если бы не супруга, которая всегда поддерживала его. Вашему вниманию прекрасная Айне Коутиньо.

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Они познакомились в детстве, когда футболисту было всего 14 лет. Филиппе заметил Айне на громкой вечеринке и сразу влюбился в нее. Юноша был настойчив, и вскоре они начали встречаться. Через несколько лет они переехали в Италию и стали жить вместе. По словам Айне, она никогда не жалела о своем выборе. Свадьбу сыграли в Бразилии летом 2012 года..

Напомним, Коутиньо перешел в Барселону из "Ливерпуля" зимой 2018 года, однако так и не смог стать лидером каталонцев. В 76 матчах за "блаугранас" 27-летний хавбек отличился 21 голом.

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Отметим, что на прошлой неделе "Бавария" проиграла "Боруссии" Дортмунд матч за Суперкубок Германии.

Как забивал звездный новичок "Баварии" Филиппе Коутиньо в Лиге чемпионов:

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