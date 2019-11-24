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Очередь за Цыганковым: к числу претендентов подключился еще один гранд

24 ноября, 20:41

Мадридский "Реал" готов купить динамовца уже ближайшей зимой

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: AFP

Стало известно, об интересе еще одного европейского гранда к атакующему полузащитнику сборной Украины Виктору Цыганкову. Напомним, на днях бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко посоветовал Цыганкову уходить из "Динамо".

По большому счету, открытым остается лишь вопрос, куда уедет 22-летний парень. К числу претендентов на него присоединился мадридский "Реал". Об этом сообщило издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях "королевского" клуба. Испанский гранд, как и другие клубы, давно следит за молодым талантом и готов его купить уже ближайшей зимой.

Пишут, что "Динамо" отклонило предложение из Европы в 20 миллионов евро. Вероятно, речь шла о "Хоффенхайме", о чем ранее стало известно от бывшего тренера клуба Александра Хацкевича. При этом, если английские клубы, заинтересованные в Цыганкове, будут поднимать цену, "Реал" не станет играть на повышение.

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Напомним, что уже известно об интересе к Виктору со стороны "Баварии", "Тоттенхэма", "Ливерпуля", дортмундской "Боруссии" и "Галатасарая". Немецкий сайт Transfermarkt оценил его в 20 "лимонов". Контракт с "Динамо" рассчитан до 2023 года.

Смотрите, как Цыганков отличился за сборную голом в матче против Сербии.

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Динамо Киев Реал Мадрид Виктор Цыганков

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