"Возникает чувство беспомощности. Это ужасно": умер 14-летний нападающий "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" потерял перспективного нападающего. В возрасте 14 лет умер игрок команды U-14 Кристиан Минчола. Кристиан занимался в академии испанского гранда с семи лет, играя на позиции форварда. На счету мальчика больше 50 голов. Ранее мы сообщали, что десятилетнего футболиста подстрелили на детской площадке.

Причина смерти Минчолы пока не разглашается, но "Атлетико" присоединяется к скорби и выражает искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана.

"В подобных ситуациях возникает чувство беспомощности. Это ужасно. В последние дни умерли очень близкие мне люди, некоторые — от коронавируса, другие — от других болезней. Обидно, что нельзя попрощаться с ними должным образом. У меня разбито сердце. Кристиану было всего 14 лет. Посылаю большой поцелуй его семье и всем, кто столкнулся с подобным. Мы приспустим флаг клуба в память о Кристиане и других спортсменах, которые погибли в последние недели", — сказал генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Гиль.

Как мы писали ранее, сестра футболиста "Вероны" погибла в перестрелке, когда ее брат находился на другом континенте. В Гане умерла родственница полузащитника Эммануэля Агьеманга-Баду.

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