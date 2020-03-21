Сестра полузащитника "Вероны" погибла в перестрелке, а брат находился на другом континенте

Сестра полузащитника "Вероны" Эммануэля Агьеманга-Баду погибла в результате перестрелки. Причины случившейся трагедии еще выясняются – правоохранительные органы начали расследование. Ранее мы сообщали, что футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек, пятеро зрителей получили ранения, среди них – дети, пришедшие посмотреть игру. .

Трагедия с сестрой полузащитника, который уже долгое время выступает в Европе, произошла в ганском городе Берекум 19 марта. Итальянский клуб уже направил соболезнования 29-летнему футболисту: "Верона" выражает чувства глубочайшего соболезнования и самой сердечной близости к Эммануэлю Баду в связи с кончиной в трагических обстоятельствах его сестры Хагар".

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Напомним, что "Верона" на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков. От зоны еврокубков команду отделяют всего 4 очка. В нынешнем сезоне Серии A Баду провел 4 матча.

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Ранее мы писали, что неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча в США. Пострадали по меньшей мере два человека, один из них – ребенок десяти лет. Стрельба началась на трибунах болельщиков школы Плезентвиль, когда их команда начала проигрывать.

Также сообщалось, что автобус с футболистами попал под обстрел: тяжелораненых доставили в больницу. В результате стрельбы пострадал водитель и один из работников тренерского штаба.

Смотрите сюжет о стрельбе на баскетболе в США

Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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