Жерсон Родригес. Фото: ФК "Джубило Ивата"

Один из самых дорогих в Люксембурге: появились подробности трансфера "Динамо" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81 2019-07-31T16:50:29+03:00 Футбол Киевляне покупают игрока японского "Джубило Ивата" и сборной Люксембурга

Как сообщает издание Tageblatt, вингер японского "Джубило Ивата" Жерсон Родригес в ближайшие дни станет игроком киевского "Динамо". Уже завтра, 1-го августа, футболист прибудет в Украину, где пройдет медицинский осмотр. Если все пройдет успешно, то 2-го августа игрок и киевский клуб заключат трехлетний контракт, детали которого уже согласованы.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Родригес обойдется украинскому клубу в два миллиона евро, что сделает его одним из самых дорогих футболистов Люксембурга. В начале лета "Янг Бойз" заплатил за другого люксембуржца Кристофера Мартинса Перейру те же 2 млн евро. На счету Жерсона 15 матчей за "Джубило Ивата" в нынешнем сезоне, а также пять забитых мячей.

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Однако нашим болельщикам Родригес прежде всего запомнился по весеннему матчу Люксембург – Украина (1:2), в котором потерзал оборону украинцев, а на последних секундах поединка головой срезал мяч в собственные ворота, что принесло важные три очка команде Андрея Шевченко.

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Так Жерсон Родригес забил в свои ворота в матче с Украиной

А так Жерсон Родригес забил в ворота сборной Литвы

Как мы писали, ранее игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб. Защитник Марвин Мартинс подписал контракт со львовскими "Карпатами". С футболистом заключили двухлетнее соглашение.

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