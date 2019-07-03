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Игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб

3 июля, 21:28

Защитник Марвин Мартинс подписал двухлетний контракт с "Карпатами"

Новичок львовского клуба
Новичок львовского клуба. Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Сегодня львовские "Карпаты" подписали контракт с 24-летним защитником Марвином Мартинсом. Игрок национальной сборной Люксембурга заключил двухлетнее соглашение с "Карпатами".

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Марвин Мартинс да Граса родился 17 февраля 1995 года в Люксембурге. Начинал заниматься футболом в команде "Шиффланж 95". В 2013-м году перешел в клуб "Женесс", где дебютировал в Лиге Европы. Летом 2018-го перешел в клуб "Прогрес" (Нидеркорн), где выступал до последнего времени. 

Вызывался в сборные Люксембурга разных возрастов. В национальной команде дебютировал летом 2014-го года. Провел за сборную Люксембурга шесть матчей и забил один гол.

Напомним, что сборная Люксембурга является соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020. В июне команды встречались во Львове и Украина победила Люксембург – 1:0.

Напомним, что украинский полузащитник Сергей Мякушко продолжит карьеру в Испании. Экс-футболист львовских "Карпат" перешел в клуб Сегунды (второй по силе лиги страны) "Алькоркон". Соглашение рассчитано на один сезон с правом продления еще на три, если стороны останутся довольны сотрудничеством.

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Тег футболист, Карпаты Львов , сборная Люксембурга

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Источник:

Офіційний сайт ФК "Карпати"

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