Одного из лидеров "Челси" хотел убить его же агент

Нголо Канте угрожали расправой, если он не отдаст деньги

Н’Голо Канте / Фото: Instagram

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Бывший агент французского полузащитника лондонского "Челси" Нголо Канте Рашид Саадна, угрожал футболисту расправой.

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В распоряжении была аудиозапись, на которой агент угрожает хавбеку, требуя долю от пяти миллионов евро, которые получил другой агент Канте Абделькарим Дюа за его переход из "Лестер Сити" в "Челси".

На встречу с Канте Саадна пришел со своим братом Хуари, который имел при себе оружие.

"Я даю тебе возможность выбора. Ты работаешь со мной и прекращаешь сотрудничество с Дюа. Я не шучу. Либо ты уладишь этот вопрос, либо я займусь им сам", – сказал Саадна.

При этом Саадна отрицает информацию о том, что он угрожал Канте, который перешел в "Челси" летом 2016 года за 36 миллионов евро.

Кроме того, появилось видео, где бывший триумфатор чемпионата Англии устроил драку в ночном клубе. В конце августа полузащитника лондонского Челси Дэнни Дринкуотера, который находится в аренде в Бернли, избили возле ночного клуба в Манчестере.

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