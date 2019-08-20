Одноклубник украинца Балтачи забил самый ленивый пенальти в истории: появилось видео

Лайл Тэйлор / Фото: Getty Images

Нападающий "Чарльтон Атлетик" Лайл Тэйлор оригинальным образом реализовал пенальти в матче 3-го тура английского Чемпионшипа с "Барнсли". Эта игра завершилась со счетом 2:2. Вместо того, чтобы сделать разбег, 29-летний форвард из Монтсеррата подошел к "точке" вразвалочку – точнее, он полз к отметке подобно черепахе – но в результате пробил точно в угол ворот!

Эпизод произошел на 89-й минуте при счете 2:1 в пользу "Барнсли". Таким образом "ленивым" 11-метровым Лайл Тэйлор принес своей команде ничью – и одно очко.

Реклама

Отметим, что комментатор канала английского Чемпионшипа в Twitter назвала этот пенальти самым медленным в истории. А мнения болельщиков по поводу манеры исполнения 11-метрового Лайлом Тэйлором разделились:

Фантастический пенальти!

Он должен был быть наказан за затяжку времени.

А если бы не забил?

Отметим, что в "Чарльтон Атлетик" работает известный в прошлом украинский футболист – обладатель Кубка Кубков-86 Сергей Балтача. Недавно он рассказывал о намерении открыть в Лондоне, где давно проживает, футбольную академию имени Валерия Лобановского. "Минимальные вложения – от 10 млн фунтов (почти 12 млн евро)", – говорил Балтача.

Что касается 11-метровых, то ранее был исполнен самый смешной пенальти в истории: футболист подпрыгнул перед мячом и – не попал по воротам. Опозорился один из самых звездных игроков Североамериканской футбольной лиги (MLS) – венесуэлец Жозеф Мартинес.

Смотрите серию пенальти в Суперкубке УЕФА-2019 "Ливерпуль" – "Челси"

Как игрок "Шахтера" Алана Патрик дважды бил пенальти "Львову" в чемпионате Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама