Самый смешной пенальти в истории: футболист подпрыгнул перед мячом и не попал по воротам

Звезда MLS опозорился во время исполнения 11-метрового удара

Жозеф Мартинес. Фото: Reuters

В матче Восточной конференции Североамериканкой футбольной лиги (MLS) между "Атланта Юнайтед" и "Ди Си Юнайтед" (2:0) был пробит, пожалуй, самый смешной пенальти в истории футбола. На 71-й минуте встречи при счете 0:0 звезда лиги Жозеф Мартинес заработал пенальти и сам же вызвался его исполнять.

Игрок сборной Венесуэлы разбежался в направлении к мячу, но вместо удара неожиданно подпрыгнул на месте, надеясь дезориентировать вратаря, а затем сразу же пробил, но послал мяч над перекладиной. Этот промах не помешал "Атланта Юнайтед" одержать победу, а сам Мартинес отличился голом, но уже с игры.

Жозеф – самый титулованный футболист MLS. В сезоне-2018/19 он собрал индивидуальные призы лучшему игроку лиги, MVP Матча всех звезд, "Золотую бутсу" лучшего бомбардира и MVP Финала. Кроме того, его "Атланта Юнайтед" выиграла Кубок MLS.

Ранее мы писали, что Ибрагимович ударом локтем сломал скулу ливийцу во время дерби. Шведский нападающий отправил на операционный стол защитника "Лос-Анджелеса" Мохамеда Мунира.

Как сообщалось ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру в лиге американского и канадского футбола, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон. Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS был форвард "Торонто" Себастьян Джовинко - 7,1 миллиона долларов.

Смотрите лучшие голы Златана Ибрагимовича:

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