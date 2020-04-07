Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Одноклубник Зинченко лишился места в сборной Англии из-за скандала с проститутками

7 апреля, 10:53

Александр Трикиша

Английский футболист попросил прощения за свой поступок, но это не уберегло его от наказания

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер больше не будет вызываться в национальную команду Англии из-за недавнего скандала с его участием, сообщает Daily Star. Футболист попал в скандал, когда призвал соблюдать карантин, а сам развлекался с проститутками у себя дома.

Сообщалось, что Уокер со своим другом пригласили домой двух девушек легкого поведения – 21-летнюю британскую студентку Луизу Макнамару и 24-летнюю бразильянку. Девушки провели в доме футболиста три часа и заработали по 2,2 тысячи фунтов.

Позже футболист попросил прощение за свой поступок, но это не спасло его от огромного штрафа. Как мы писали, "Манчестер Сити" оштрафует Уокера на 250 тысяч фунтов (283 тысячи евро), сообщает Mirror. Недельный заработок Кайла составляет около 110 тыс. фунтов (124 тыс. евро).

Реклама

А теперь свои санкции к футболисту выдвинул главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался недоволен поведением футболиста и больше никогда не собирается вызывать его в команду. Уокер провёл за сборную Англии 48 матчей.

Самые известные балагуры мирового футбола:

Самые известные балагуры мирового футбола

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Манчестер Сити сборная Англии Кайл Уокер

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
"Теперь можно и умирать": капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признаниеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...