Одноклубник Зинченко лишился места в сборной Англии из-за скандала с проститутками

Английский футболист попросил прощения за свой поступок, но это не уберегло его от наказания

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер больше не будет вызываться в национальную команду Англии из-за недавнего скандала с его участием, сообщает Daily Star. Футболист попал в скандал, когда призвал соблюдать карантин, а сам развлекался с проститутками у себя дома.

Сообщалось, что Уокер со своим другом пригласили домой двух девушек легкого поведения – 21-летнюю британскую студентку Луизу Макнамару и 24-летнюю бразильянку. Девушки провели в доме футболиста три часа и заработали по 2,2 тысячи фунтов.

Позже футболист попросил прощение за свой поступок, но это не спасло его от огромного штрафа. Как мы писали, "Манчестер Сити" оштрафует Уокера на 250 тысяч фунтов (283 тысячи евро), сообщает Mirror. Недельный заработок Кайла составляет около 110 тыс. фунтов (124 тыс. евро).

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А теперь свои санкции к футболисту выдвинул главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался недоволен поведением футболиста и больше никогда не собирается вызывать его в команду. Уокер провёл за сборную Англии 48 матчей.

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