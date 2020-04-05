Одноклубник Зинченко призвал соблюдать карантин, а сам развлекался с проститутками

Футболист пригласил к себе в дом двух девушек легкого поведения

Игрок "Манчестер Сити" Кайл Уолкер записал видеообращение к фанатам, в котором призвал их соблюдать правила карантина и оставаться дома. Но по информации The Sun, сам футболист не спешит придерживаться правил самоизоляции. Источник сообщает, что накануне записи видео Уокер развлекался с проститутками.

Сообщается, что Уокер со своим другом пригласили домой двух девушек легкого поведения – 21-летнюю британскую студентку Луизу Макнамару и 24-летнюю бразильянку. Девушки провели в доме футболиста три часа и заработали по 2,2 тысячи фунтов. Девушки уверяют, что не знали, ем является хозяин дома, но на всякий случайно сделали несколько его фото.

Ранее мы писали, что одноклубник Александра Зинченко "сделал ребенка" девушке, которую врачи считали бесплодной. Модель Лорин Гудман призналась, что беременна от Кайла Уокера. Малыш должен появиться на свет в апреле.

Ранее футболисту пришлось разойтись с женой после того, как любовница Лаура Браун написала сообщение его жене об интимных отношениях с Кайлом.

Это не первый случай, когда футболисты из чемпионата Англии нарушают правила карантина. Мы уже сообщали, что футболист сборной призвал всех сидеть дома, после чего в одних тапках разбил свой Range Rover. Джек Грилиш, который является капитаном бирмингемской "Астон Виллы", вляпался в грандиозный скандал.

Самые известные балагуры мирового футбола:

Реклама

Самые известные балагуры мирового футбола

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама