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Дорогущий секс: назван штраф, который заплатит партнер Зинченко за три часа с проститутками на карантине

5 апреля, 21:09

Богдан Юрков

За вызов девушек легкого поведения защитнику "Манчестер Сити" придется отдать своему клубу 283 тысячи евро

Стала известна дисциплинарная мера, которую клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" применит к защитнику Кайлу Уокеру, пригласившему двух проституток к себе домой во время карантина.

"Манчестер Сити" оштрафует Уокера на 250 тысяч фунтов (283 тысячи евро), сообщает Mirror. Недельный заработок Кайла составляет около 110 тыс. фунтов (124 тыс. евро). От финансовых санкций футболиста не спасло, что он публично извинился за свое поведение. Отметим, что штраф, наложенный на Уокера, в 65 раз превосходит сумму, которую он потратил на вызов представительниц самой древней профессии.

Кайл Уокер

Кайл Уокер / Фото: AFP

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Напомним, игрок "Манчестер Сити" Кайл Уокер записал видеообращение к фанатам, в котором призвал их соблюдать правила карантина и оставаться дома. При этом, как стало известно, буквально накануне Уокер со своим другом пригласили домой двух девушек легкого поведения – 21-летнюю британскую студентку Луизу Макнамару и 24-летнюю бразильянку. Девушки провели в доме футболиста три часа и заработали по 2,2 тысячи фунтов. А позже в Сети появилось фото, как Уокер рассчитывался за услуги.

Ранее мы писали, что одноклубник Александра Зинченко "сделал ребенка" девушке, которую врачи считали бесплодной. Модель Лорин Гудман призналась, что беременна от Кайла Уокера. Малыш должен появиться на свет в апреле.

Кстати, это уже не первый случай, когда футболисты из чемпионата Англии нарушают правила карантина. Мы уже сообщали, что футболист сборной призвал всех сидеть дома, после чего в одних тапках разбил свой Range Rover. Джек Грилиш, который является капитаном бирмингемской "Астон Виллы", вляпался в грандиозный скандал.

Смотрите, как забивает Кайл Уокер

Смотрите, как удаляют Кайла Уокера

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проститутки футболист чемпионат Англии Манчестер Сити коронавирус Кайл Уокер

Источник: Сегодня|Спорт

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