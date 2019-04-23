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Одноклубник Зинченко предлагает лишать команды девяти очков за проявление расизма

Сегодня, 14:14

Стерлинг считает, что денежные штрафы не причиняют вреда богатым клубам и футбольным ассоциациям

Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг. Фото: AFP

Вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг считает, что клубы необходимо более серьезно наказывать за провление расизма со стороны болельщиков. Ранее мы писали, что другой футболист сборной Англии Дэнни Роуз решил завершить карьеру из-за расизма. В адрес футболиста прозвучали расистские кричалки во время поединка отбора на Евро-2020 между сборными Черногории и Англии

"Наказания должны быть более суровыми. Деньги не причиняют вреда богатым клубам и футбольным ассоциациям. Поэтому я бы призвал к автоматическому снятию девяти очков за расистские оскорбления.

Звучит сурово, но какой болельщики рискнет оскорблять на расовой почве, если это может привести к вылету его команды или лишению шансов на титул?

Кроме того, клуб должен провести три игры при пустых трибунах. Таким образом, они теряют доход и это прямое следствие расистского поведения", – приводит слова Стерлинга Onefootball со ссылкой на The Times.

Ранее мы писали, что босс УЕФА грозит исключением из еврокубков за расизм. Александец Чеферин готовит ужесточение санкций: "Обезьяньи уханья – это безумие", говорит президент европейского футбола.

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Тег расизм, Манчестер Сити, Рахим Стерлинг

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