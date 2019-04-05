"С меня хватит!": футболист сборной Англии решил завершить карьеру из-за расизма

В адрес футболиста прозвучали расистские кричалки во время поединка отбора на Евро-2020 между сборными Черногории и Англии

Дэнни Роуз (справа) в матче Черногория - Англия в отборе на Евро-2020. Фото: AFP

"С меня хватит!": футболист сборной Англии решил завершить карьеру из-за расизма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/797/417/5ca797417d355.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/797/417/5ca797417d355.jpg 2019-04-05T21:04:59+03:00 Футбол В адрес футболиста прозвучали расистские кричалки во время поединка отбора на Евро-2020 между сборными Черногории и Англии

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз признался, что хочет завершить карьеру из-за расизма. Ранее во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между англичанами и командой Черногории (5:1) в его адрес прозвучали расистские кричалки.

"С меня хватит. Я запрограммировал себя, что у меня осталось еще 5-6 лет футбольной карьеры. Не могу дождаться, чтобы она закончилась. Страна будет всего лишь оштрафована на небольшие деньги за проявление расизма. Это фарс. Ничего не изменится, пока не будет суровых наказаний. Я ожидал подобной реакции фанатов. Посмотрим, что произойдет", – приводит слова Роуза Sky Sports.

Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дела по итогам матча Черногория – Англия. Оно будет рассмотрено контрольным, этическим и дисциплинарным управлением организации 16 мая.

Ранее мы писали, что босс УЕФА грозит исключением из еврокубков за расизм. Александец Чеферин готовит ужесточение санкций: "Обезьяньи уханья – это безумие", говорит президент европейского футбола.

На днях в расизме Украину обвинил лучший футболист Африки Яя Туре: "Все белые люди отсели от моего отца подальше. Он меня тогда спросил: "Что случилось? Я что, плохо пахну?".

Также сообщалось, что вслед за киевским "Динамо" наказание от УЕФА за проявления расизма получило "Динамо" загребское. По итогам расследования дисциплинарный комитет принял решение наказать хорватский клуб двумя домашними еврокубковыми матчами без зрителей.

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Источники: СЭ , Sky Sports Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.