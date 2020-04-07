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Одноклубник Зинченко продолжает шокировать: после скандала с проститутками, игрок устроил просмотр стриптиза онлайн

7 апреля, 19:20

Максим Перепелица

Кайл Уокер был замечен за просмотром онлайн-стриптиза

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер после скандала с сексработницами был замечен за просмотром онлайн-трансляции с участием стриптизерш. Футболист присоединился к прямой трансляции выступления в Instagram репера Тори Лейнза. Вместе с артистом главными героями эфира стали стриптизерши, которых тот использовал в своем шоу. Отмечается, что трансляцию, которая длилась пять часов, посмотрело порядка 200 тыс. человек. К просмотру также присоединились и партнеры по сборной Англии – Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд, и Рахим Стерлинг.

Ранее мы рассказывали, что одноклубник Зинченко лишился места в сборной Англии из-за скандала с проститутками. Английский футболист попросил прощения за свой поступок, но это не уберегло его от наказания.

Кстати, это уже не первый случай, когда футболисты из чемпионата Англии нарушают правила карантина. Мы уже сообщали, что футболист сборной призвал всех сидеть дома, после чего в одних тапках разбил свой Range Rover. Джек Грилиш, который является капитаном бирмингемской "Астон Виллы", вляпался в грандиозный скандал.

Смотрите, как забивает Кайл Уокер

Смотрите, как удаляют Кайла Уокера

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Манчестер Сити сборная Англии Кайл Уокер

Источник: The Sun

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