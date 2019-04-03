Одноклубник Зинченко загулял перед игрой: реакция тренера "МанСити"

Чемпион мира Менди отрывался в ночном клубе накануне поединка с "Фулхэмом"

Одноклубник Зинченко загулял перед игрой: реакция тренера "МанСити" 2019-04-03T12:24:00+03:00 Футбол Чемпион мира Менди отрывался в ночном клубе накануне поединка с "Фулхэмом"

Конкурент Александра Зинченко в "Манчестер Сити" угодил в скандал, загуляв в ночном клубе перед матчем.

Французский защитник "горожан" Бенжамен Менди был замечен в ночном клубе перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма", выигранного "МанСити" со счетом 2:0. Чемпиона мира-2018, стоившего клубу 58 миллионов евро, засняли в заведении в 3:30 утра всего за несколько часов до утренней тренировки и за девять часов до матча против "Фулхэма", в заявку на который Менди не попал. А на его позиции в том матче вышел украинец Александр Зинченко.

Бенжамен Менди. Фото – Getty

Главный тренер Манчестер Сити довольно сдержанно высказался о поступке Менди.

"Они достаточно взрослые, чтобы знать, что нужно делать. Я не его отец. Я бы предпочел, чтобы Менди возвращался домой раньше, но я не контролирую игроков в этой ситуации. Я не взбешен, я спокойный человек. Может быть, покажется, что все не так, но я сплю довольно спокойно", – заявил Хосеп Гвардиола.

Менди в нынешнем сезоне провел 13 матчей и сделал 5 голевых передач во всех турнирах, но в последнее время из-за травм он не играет. За это время борьбу за место в составе на его позиции выиграл Зинченко.

Как сообщалось ранее, другой одноклубник Зинченко шокировал фотографией своей спины - автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом.

Кроме того, ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити": в Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.

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