Перчатки под ангелом: одноклубник Зинченко шокировал фотографией своей спины
Автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом
Бразильский вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон пополнил свою обширную коллекцию татуировок новыми изображениями со львом, орлом и вратарскими перчатками на спине. На ней уже живого места не осталось. После того как работа была завершена, тату-художник Адао Роза разместил фотографию в Instagram.
Ранее в верхней части спины 25-летнего Эдерсона были нанесены библейские образы с изображением Христа и крыльями ангела. Внизу под ними появился орел слева в добавок к дракону справа, а затем несколько вратарских рук, ловящих футбольный мяч над изображением головы льва.
У одноклубника Александра Зинченко уже есть череп вокруг яблока Адама и роза под ухом. На правой руке над рукавом три женских лица. На левой руке собственное имя на бицепсе и корона сверху. На его груди еще один поклон его религиозным убеждениям со словами: "Я принадлежу Иисусу".
Как сообщалось ранее, вратарь "Манчестер Сити" попал в книгу рекордов Гиннесса. Эдерсон установил новый мировой рекорд по дальности полета мяча. На тренировке бразильцу удалось ударом с лета отправить мяч на расстояние 75,35 метра от вратарской площади.
В свою очередь, другой бразильский одноклубник Зинченко признался, что сделает со своим телом в случае выигрыша Лиги чемпионов.
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Источник:
isport.ua
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