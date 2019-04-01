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Перчатки под ангелом: одноклубник Зинченко шокировал фотографией своей спины

Сегодня, 14:47

Автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом

Эдерсон с женой
Эдерсон с женой. Фото: Instagram
Перчатки под ангелом: одноклубник Зинченко шокировал фотографией своей спины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1f4/408/5ca1f440847dc.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1f4/408/5ca1f440847dc.png Футбол Автор самого дальнего удара в футболе Эдерсон обзавелся нательным орлом

Бразильский вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон пополнил свою обширную коллекцию татуировок новыми изображениями со львом, орлом и вратарскими перчатками на спине. На ней уже живого места не осталось. После того как работа была завершена, тату-художник Адао Роза разместил фотографию в Instagram.

Ранее в верхней части спины 25-летнего Эдерсона были нанесены библейские образы с изображением Христа и крыльями ангела. Внизу под ними появился орел слева в добавок к дракону справа, а затем несколько вратарских рук, ловящих футбольный мяч над изображением головы льва.

У одноклубника Александра Зинченко уже есть череп вокруг яблока Адама и роза под ухом. На правой руке над рукавом три женских лица. На левой руке собственное имя на бицепсе и корона сверху. На его груди еще один поклон его религиозным убеждениям со словами: "Я принадлежу Иисусу".

Как сообщалось ранее, вратарь "Манчестер Сити" попал в книгу рекордов ГиннессаЭдерсон установил новый мировой рекорд по дальности полета мяча. На тренировке бразильцу удалось ударом с лета отправить мяч на расстояние 75,35 метра от вратарской площади.

В свою очередь, другой бразильский одноклубник Зинченко признался, что сделает со своим телом в случае выигрыша Лиги чемпионов.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Сити, Александр Зинченко, татуировка, Эдерсон

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isport.ua

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