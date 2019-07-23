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Одноклубника Зинченко могут не пустить в Египет из-за того, что он не пожал руку чиновникам

23 июля, 10:00

Рияду Марезу могут запретить въезд в Египет: на церемонии награждения на Кубке Африки он проигнорировал премьер-министра этой страны

Рияд Махрез
Рияд Махрез. Фото: AFP

Одноклубник Александра Зинченко нападающий "Манчестер Сити" и сборной Алжира Рияд Марез, возможно, будет лишен права посещать Египет. Как информирует awarenessng.com, Марез не пожал руку премьер-министру Египта Мустафе Мабдули и министру спорта Ашрафу Собхи во время церемонии награждения на Кубке Африки-2019. Турнир прошел в Египте, в финале Алжир обыграл Сенегал (1:0).

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

На видео видно, что футболист во время награждения пожал руку президенту ФИФА Джанни Инфантино и еще одному чиновнику, но не пошел к представителям Египта, а вернулся за наградой, так и не пожав им руки. За это его хотят лишить права въезда в Египет.

Оценочная трансферная стоимость 28-летнего Рияда Мареза – 60 миллионов евро. Он перешел в "Манчестер Сити" из "Лестера" в прошлом году за 68 миллионов.

Ранее мы писали, что фанаты сборной Алжира убрали за собой в Париже после бурного празднования победы на Кубке Африки. Алжирские болельщики убрали мусор в центре французской столицы.

Смотрите видео, как Рияд Марез забивает за "Манчестер Сити":

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Тег Египет, футболист, Манчестер Сити, Кубок Африки, сборная Алжира, Рияд Марез

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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