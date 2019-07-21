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Фаны Алжира убрали за собой в Париже после бурного празднования победы на Кубке Африки

21 июля, 17:13

Алжирские болельщики убрали мусор в центре французской столицы

Алжирские фаны возле Триумфальной арки
Алжирские фаны возле Триумфальной арки. Фото: AFP

Сборная Алжира второй раз в своей истории выиграла Кубок Африки. В финальном поединке алжирцы обыграли команду Сенегала – 1:0. А после матча алжирская диаспора буйно отпраздновала победу своих футболистов в Париже.  В какой-то момент мирные шествия болельщиков переросли в хулиганские действия, в охранявших шествие полицейских полетели камни, петарды и прочие посторонние предметы, в ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. По итогам празднований французская полиция задержала около двух сотен человек.

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Интересно, что утром болельщики сборной Алжира немного поостыли и помогли убрать от мусора одну из парижских улиц.

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Ранее алжирцы становились чемпионами в 1990 году. Кроме того, они завоевали "серебро" в 1980 году, и брали "бронзу" в 1984 и 1988 годах.

Также сообщалось, что бывший одноклубник Шевченко уволен с поста тренера сборной Камеруна. "Неукротимые львы" остались без своего наставника Кларенса Зеедорфа после вылета в 1/8 финала Кубка Африки.


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Тег футбол, болельщики, Кубок Африки, сборная Алжира

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Сегодня|Спорт

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