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Официально: Буффон покидает "Пари Сен-Жермен"

5 июня, 19:16

40-летний голкипер не стал продлевать контракт с французском клубом

Буффон покидает "ПСЖ"
Буффон покидает "ПСЖ". Фото: AFP

Джанлуиджи Буффон покидает "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба клуба. 40-летний итальянский голкипер уйдет в конце месяца, когда истечет его контракт.

"Джентльмен на поле и вне его. Необыкновенный товарищ по команде. Мы желаем тебе всего самого наилучшего", – говорится в сообщении.

Джанлуиджи Буффон играл в "Пари Сен-Жермен" с июля 2018 года, куда перешел на правах свободного агента из "Ювентуса". Всего за парижан Буффон провел 25 официальных матчей и пропустил 25 голов.

Вместе с парижанами итальянский голкипер выиграл чемпионат Франции и стал обладателем Суперкубка Франции.

Джанлуиджи  Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. На клубном уровне он также играл за "Парму". Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

Напомним, что Лигу чемпионов 2019 года выиграл английский "Ливерпуль":

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Тег Пари Сен-Жермен, вратарь, Джанлуиджи Буффон

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sport24.ru

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