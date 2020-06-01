Официально: чемпионат Испании возобновится севильским дерби

Испанская Ла Лига опубликовала график возобновленного чемпионата Испании. Испанская Примера вернется 11 июня матчем между "Севильей" и "Бетисом". Также было полностью опубликовано расписание 28-го и 29-го туров. Ранее мы писали, что тренер "Реала" нарушил карантин, чтобы навестить домик в деревне.
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28-й тур
11 июня
"Севилья" – "Бетис"
12 июня
"Гранада" – "Хетафе"
"Валенсия" – "Леванте"
13 июня
"Эспаньол" – "Алавес"
"Сельта" – "Вильярреал"
"Леганес" – "Вальядолид"
"Мальорка" – "Барселона"
14 июня
"Атлетик" – "Атлетико"
"Реал" – "Эйбар"
"Реал Сосьедад" – "Осасуна"
29-й тур
15 июня
"Леванте" – "Севилья"
"Бетис" – "Гранада"
16 июня
"Хетафе" – "Эспаньол"
"Вильярреал" – "Мальорка"
"Барселона" – "Леганес"
17 июня
"Эйбар" – "Атлетик"
"Вальядолид" – "Сельта"
"Осасуна" – "Атлетико"
18 июня
"Алавес" – "Реал Сосьедад"
"Реал" – "Валенсия"
Последний матч в Ла Лиге был сыгран еще 10 марта – "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 обыграл "Эйбар". На момент остановки соревнований лидером турнирной таблицы чемпионата Испании являлась "Барселона" Лионеля Месси, в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал "Реал", на третьем месте – "Севилья" (47 пунктов).
Смотрите, как лидер Примеры, "Барселона", играла в Италии в Лиге чемпионов с "Наполи":
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