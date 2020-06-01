Официально: чемпионат Испании возобновится севильским дерби

Месси и компания вернутся уже 11 июня

Испанская Ла Лига опубликовала график возобновленного чемпионата Испании. Испанская Примера вернется 11 июня матчем между "Севильей" и "Бетисом". Также было полностью опубликовано расписание 28-го и 29-го туров. Ранее мы писали, что тренер "Реала" нарушил карантин, чтобы навестить домик в деревне.

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28-й тур

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11 июня

"Севилья" – "Бетис"

12 июня

"Гранада" – "Хетафе"

"Валенсия" – "Леванте"

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13 июня

"Эспаньол" – "Алавес"

"Сельта" – "Вильярреал"

"Леганес" – "Вальядолид"

"Мальорка" – "Барселона"

14 июня

"Атлетик" – "Атлетико"

"Реал" – "Эйбар"

"Реал Сосьедад" – "Осасуна"

29-й тур

15 июня

"Леванте" – "Севилья"

"Бетис" – "Гранада"

16 июня

"Хетафе" – "Эспаньол"

"Вильярреал" – "Мальорка"

"Барселона" – "Леганес"

17 июня

"Эйбар" – "Атлетик"

"Вальядолид" – "Сельта"

"Осасуна" – "Атлетико"

18 июня

"Алавес" – "Реал Сосьедад"

"Реал" – "Валенсия"

Последний матч в Ла Лиге был сыгран еще 10 марта – "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 обыграл "Эйбар". На момент остановки соревнований лидером турнирной таблицы чемпионата Испании являлась "Барселона" Лионеля Месси, в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал "Реал", на третьем месте – "Севилья" (47 пунктов).

Смотрите, как лидер Примеры, "Барселона", играла в Италии в Лиге чемпионов с "Наполи":

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