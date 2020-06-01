Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Официально: чемпионат Испании возобновится севильским дерби

1 июня, 15:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Месси и компания вернутся уже 11 июня

Испанская Ла Лига опубликовала график возобновленного чемпионата Испании. Испанская Примера вернется 11 июня матчем между "Севильей" и "Бетисом". Также было полностью опубликовано расписание 28-го и 29-го туров. Ранее мы писали, что тренер "Реала" нарушил карантин, чтобы навестить домик в деревне.

Читайте также: "С людьми даже не могут попрощаться": Месси излил всю свою боль по поводу коронавируса

28-й тур

Реклама

11 июня

"Севилья" – "Бетис"

12 июня

"Гранада" – "Хетафе"
"Валенсия" – "Леванте"

Реклама

13 июня

"Эспаньол" – "Алавес"
"Сельта" – "Вильярреал"
"Леганес" – "Вальядолид"
"Мальорка" – "Барселона"

14 июня

"Атлетик" – "Атлетико"
"Реал" – "Эйбар"
"Реал Сосьедад" – "Осасуна"

Реклама

В тренде
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"

29-й тур

15 июня

"Леванте" – "Севилья"
"Бетис" – "Гранада"

16 июня

"Хетафе" – "Эспаньол"
"Вильярреал" – "Мальорка"
"Барселона" – "Леганес"

17 июня

"Эйбар" – "Атлетик"
"Вальядолид" – "Сельта"
"Осасуна" – "Атлетико"

18 июня

"Алавес" – "Реал Сосьедад"
"Реал" – "Валенсия"

Последний матч в Ла Лиге был сыгран еще 10 марта – "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 обыграл "Эйбар". На момент остановки соревнований лидером турнирной таблицы чемпионата Испании являлась "Барселона" Лионеля Месси, в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал "Реал", на третьем месте – "Севилья" (47 пунктов).

Смотрите, как лидер Примеры, "Барселона", играла в Италии в Лиге чемпионов с "Наполи":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировкеФутбол
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин ЛевченкоФутбол
В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
"Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причинаФутбол
Второй
Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата ГерманииФутбол
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимокФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять