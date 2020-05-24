И Зидан – туда же! Тренер "Реала" нарушил карантин, чтобы навестить домик в деревне

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в нарушение карантина покинул испанскую столицу и уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида. 47-летний тренер "Королевского клуба" посетил дом, купленный им в прошлом году. Ранее карантин нарушили игроки "Севильи", устроив оголенную вечеринку.

Согласно требованиям карантина в Испании, запрещено покидать основное место жительства ради поездки в другое жилье, которое принадлежит человеку. Однако главный тренер мадридского "Реала" не внял этому правилу, сообщает издание Sport.es.

Читайте также: "Ты фашист!": чемпион мира по футболу попал под раздачу, выступив против карантина

Реклама

Впрочем, фото или видео-доказательств нарушения Зинедином Зидана карантина пока не обнародовано. Следовательно, он еще может избежать полагающегося в таких случаях штрафа в 1,5 тыс. евро.

Зинедин Зидан / Фото: AFP

Читайте также: 888 млн евро в масках: игроки "Реала" съехались на базу с закрытыми ртами и в перчатках из супермаркета

Реклама

Напомним, чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня. "Настало время вернуться ко многим повседневным делам. Среди них – чемпионат по футболу", – заявил глава правительства Испании Педро Санчес.

Отметим, что на момент остановки соревнований лидером чемпионата Испании была "Барселона" Лионеля Месси, в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал "Реал" Зинедина Зидана, на третьем месте идет "Севилья" (47 пунктов). Командам осталось сыграть 11 туров.

Смотрите, как "Реал" до карантина проиграл в Лиге чемпионов "Манчестер Сити"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама