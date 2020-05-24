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И Зидан – туда же! Тренер "Реала" нарушил карантин, чтобы навестить домик в деревне

24 мая, 23:58

Олег Люлька

Французскому наставнику "Королевского клуба" грозит штраф в полторы тысячи евро

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в нарушение карантина покинул испанскую столицу и уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида. 47-летний тренер "Королевского клуба" посетил дом, купленный им в прошлом году. Ранее карантин нарушили игроки "Севильи", устроив оголенную вечеринку.

Согласно требованиям карантина в Испании, запрещено покидать основное место жительства ради поездки в другое жилье, которое принадлежит человеку. Однако главный тренер мадридского "Реала" не внял этому правилу, сообщает издание Sport.es.

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Впрочем, фото или видео-доказательств нарушения Зинедином Зидана карантина пока не обнародовано. Следовательно, он еще может избежать полагающегося в таких случаях штрафа в 1,5 тыс. евро.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан / Фото: AFP

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Напомним, чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня. "Настало время вернуться ко многим повседневным делам. Среди них – чемпионат по футболу", – заявил глава правительства Испании Педро Санчес.

Отметим, что на момент остановки соревнований лидером чемпионата Испании была "Барселона" Лионеля Месси, в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал "Реал" Зинедина Зидана, на третьем месте идет "Севилья" (47 пунктов). Командам осталось сыграть 11 туров.

Смотрите, как "Реал" до карантина проиграл в Лиге чемпионов "Манчестер Сити"

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тренер карантин чемпионат Испании Реал Мадрид Зинедин Зидан

Источник: Сегодня|Спорт

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