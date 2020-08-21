"Олимпик" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

В пятницу, 21 августа, в первом туре чемпионата Украины "Динамо" проводит дебютный официальный матч под руководством Мирчи Луческу. На столичном стадионе имени Валерия Лобановского киевляне встречаются с донецким "Олимпиком". Мы ведем онлайн-трансляцию этого поединка с видео, фото и комментариями самых ярких моментов противостояния.

ОНЛАЙН "ОЛИМПИК" – "ДИНАМО"

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Перед стартом в чемпионате Украины "Динамо" провело под руководством Мирчи Луческу три спарринга. Сначала разгромило "Верес" 3:0, затем уступило "Десне" 1:2, после чего обыграло "Полесье" 5:1. Основынм нападающим киевлян в этих контрольных поединках был Супряга, вернувшийся из аренды в "Днепре-1". Он же с тремя голами стал лучшим бомбардиром динамовского межсезонья.

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Что касается "Олимпика", то команда Игоря Климовского стала рекордсменом среди клубов Премьер-лиги по контрольным матчах в межсезонье, проведя пять спаррингов. Дончане уступили "Десне" 0:2, сыграли вничью с "Диназом" 2:2, а также одолели "Рубикон" 2:1, "Чайку" 5:0 и "Полесье" 3:2.

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"Олимпик" – "Динамо": сравнение стоимости команд

Суммарную стоимость сегодняшних соперников портал Transfermarkt оценивает в 89 млн евро. При этом кадровая обойма киевлян – в 14 раз дороже, чем у дончан: 82,8 млн евро против 6,1 млн евро. В среднем одного футболиста "Динамо" аналитики оценивают в 2,24 млн евро, а игрока "Олимпика" – в 277 тысяч евро.

"Олимпик" – "Динамо": ориентировочные составы

"ОЛИМПИК": Кичак – Неплях, Лукьянчук, Зотько, Лебеденко – Политыло, Завийский – Чогадзе, Романовский, Тейшейра – Шахаб

"ДИНАМО": Бущан – Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цитаишвили, Буяльский, Леднев – Супряга

Реклама Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Олимпик" – "Динамо": прогноз на матч

Аналитики называют киевлян большим фаворитом матча. На победу "Динамо" букмекерами установлен коэффициент 1.15, на ничью – 8.50, на победу "Олимпика" – 15.50. Иными словами, вероятность выигрыша "Динамо" оценивается в 83 процента, ничейного исхода – в 11 процентов, а выигрыша "Олимпика" – в 6 процентов. Наиболее вероятным счетом поединка называют 3:0 в пользу команды Мирчи Луческу – коэффициент на такой исход равен 6.20.

"Олимпик" – "Динамо": где смотреть матч

В прямом эфире матч "Олимпик" – "Динамо" 21 августа, начиная с 17:00, покажет канал "Футбол 2". Также трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно в воскресенье, 23 августа, на канале "Футбол 2" в 21:30.

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