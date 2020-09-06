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"Он будет скучать по мне": "прощальная" песня в исполнении Месси взорвала интернет

6 сентября, 18:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинский футболист стал героем ролика с заменой лица

Эпопея с несостоявшимся уходом Лионеля Месси из "Барселоны" породила немало шуток и мемов в Сети, а одним из самых ярких стало вирусное видео исполнения аргентинцем "прощальной песни" в адрес каталонского клуба. "Я остаюсь, но уйду, чтобы вернуться": ТОП-6 мыслей Лионеля Месси по поводу ухода из "Барселоны".

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Умельцы использовали программу для замены лица и превратили футболиста в певца, а прообразом для него стал знаменитый латиноамериканский исполнитель Рикардо Монтанер, который в молодости имел сходство со звездным футболистом. Да и сейчас у них угадываются общие черты лица, а местные СМИ даже подшучивают, что Рикардо больше похож на отца Месси, чем родной отец Лионеля.

По задумке авторов, Месси обратился к президенту каталонского клуба Жозепу Бартомеу и исполнил известную песню Монтанера "Me va a extrañar", что в переводе на русский означает: "Он будет скучать по мне". На фоне клипа мелькает флаг с эмблемой "Барселоны".

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Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года.

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футболист Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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