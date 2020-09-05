Как удержать Месси: почему аргентинец так и не ушел из "Барселоны" к шейху

Мыльная опера под названием "Лионель Месси уходит из "Барселоны" наконец-то закончилась. После недель споров и демаршей 4 сентября аргентинский нападающий официально объявил, что остается в каталонском клубе на этот сезон. Хотя буквально на днях, по информации европейских СМИ, шестикратный обладатель "Золотого мяча" согласовал все условия личного контракта с английским "Манчестер Сити". Давайте посмотрим, как развивались события этой драмы.

Реклама

Мысли покинуть "Барселону", с которой он выиграл все возможные трофеи, стали появляться у Месси во второй части минувшего сезона, когда каталонцев возглавил Кике Сетьен. Игра команды разваливалась, в раздевалке начались конфликты, и "сине-гранатовые" остались без трофеев в Испании, а чемпионат выиграл ненавистный для них "Реал". Поэтому в июле футболист приостановил переговоры с клубом по поводу нового контракта.

Лионель Месси / Фото: Reuters

Но последней каплей, которая переполнила чашу терпения Месси, стало "избиение" в плей-офф Лиги чемпионов в августе. "Бавария" уничтожила "Барселону" в матче 1/4 финала, обыграв каталонцев со счетом 8:2. "Блаугранас" впервые за 74 года пропустили восемь мячей в одном матче во всех турнирах, а на Лео просто не было лица. Он был разбит и жаждал перемен.

Реклама

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Главных претендентов на Месси было несколько – "Интер", "ПСЖ" и "Манчестер Сити". Сообщалось, что вице-чемпион Италии переманит Месси сумасшедшей зарплатой. "Интер" был готов платить нападающему 50 млн евро в год, поскольку видел дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лео в команде позволило бы привлечь новых спонсоров, а также повысить продажи экипировки.

Но аргентинец больше склонялся к "МанСити", который тренировал хорошо знакомый Хосеп Гвардиола. В свое время этот тандем позволил "Барселоне" выиграть массу трофеев. И они хотели повторить этот трюк в Англии. Да и денег у шейха из ОАЭ побольше. Поэтому во время встречи с Рональдом Куманом Лионель сказал новому тренеру "Барселоны", что уходит из команды.

Реклама Хосеп Гвардиола и Лионель Месси / Фото: Reuters

Однако "Барселона" не собиралась так просто отпускать свою звезду. Каталонцы заявили, что расстанутся с Месси только за баснословные 700 миллионов евро. Якобы такие отступные прописаны в его контракте. Отмечалось, что помимо чисто игровых причин, желание сохранить Месси связано и с коммерцией. К аргентинскому форварду привязано большое количество рекламных контрактов, которые президент каталонцев Жозеп Бартомеу не хотел потерять.

Лионель Месси / Фото: Reuters

Но и нападающий не собирался отступать. Лионель решил разорвать отношения с "Барселоной" по факсу, намекнув на пункт в контракте, который позволяет ему уйти.

"В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях с уважаемым клубом, защищая себя пунктом №24, который позволяет мне пользоваться этим правом. Я ценю все возможности личностного роста и профессиональной подготовки, которые были предоставлены мне в течение рабочего времени. Однако личные мотивы заставили меня принять это трудное решение, которое, я надеюсь, будет встречено руководством наилучшим образом", – говорится в факсе, адресованном Лионелем Месси "Барселоне".

Реклама

Затем нападающий каталонцев не явился на медосмотр, тем самым подчеркнув, что не собирается готовиться к сезону в составе "сине-гранатовых". Тем временем юристы английского клуба, вроде как придумали, как обойти пункт про сумасшедшие отступные. А каталонский клуб в ответ припугнул свою звезду штрафами за прогулы.

Месси якобы успел согласовать 5-летний контракт с "Манчестер Сити" на сумму 700 млн евро. Аргентинцу даже предложили долю в компании City Football Group, которая управляет клубом "МанСити", в качестве частичной оплаты. В Каталонии уход Лео назвали величайшим предательством в истории футбола – как он посмел покидать команду в такое тяжелое для нее время. Но "Барселона" все еще упиралась.

Фанат Лионеля Месси / Фото: Reuters

В итоге по поводу ситуации с Месси выступила испанская Ла Лига. В организации утверждали, что соглашение аргентинца с каталонским клубом еще действует, и он не может покинуть команду досрочно в статусе свободного агента. Желающий приобрести Лионеля должен будет выплатить "Барселоне" 700 миллионов евро, если только не получится сбить цену.

В итоге 2 сентября отец футболиста встретился с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу, но прийти к соглашению им не удалось. Бартомеу отказался выполнять пункт в контракте игрока, согласно которому "Барселона" должна отпустить его в другую команду, если Месси об этом попросит в конце сезона, так как оговоренный срок истек 10 июня. Никто не принял в расчет, что сезон затянулся из-за пандемии коронавируса.

Шарфики "Барселоны" / Фото: Reuters

Лионель подумал еще чуть более суток и сдался. "Барселона" дала понять футболисту, что не даст ему уехать из Каталонии бесплатно. А Месси, в свою очередь, не захотел судиться с клубом, в котором провел 20 лет. Но, вероятнее всего, 33-летний аргентинец покинет каталонцев следующим летом, когда истечет его контракт.

"Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в "Барселоне", чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа", — цитирует Месси Goal.

Лионель Месси / Фото: Reuters

У некоторых болельщиков после всего случившегося справедливо возник вопрос, какой будет самоотдача футболиста, которого заставили остаться насильно? Но Месси успокоил: "Выложусь на все сто. Моя любовь к "Барсе" никуда не уйдет".

Смотрите, как Лионель Месси забивает за "Барселону"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама