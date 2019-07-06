"Он меня избил": бывшая жена подала в суд на обладателя "Золотого мяча"

Экс-супруга Роналдиньо добивается раздела имущества, совместно приобретенного парой с 2012 года

Роналдиньо и его бывшая жена Присцилла. Фото: Twitter

Бывшая жена легенды сборной Бразилии обладателя "Золотого мяча-2005" Роналдиньо подала на него в суд. Присцилла Коэльо обвинила 39-летнего экс-полузащитника в домашнем насилии. По ее словам, он избил ее в декабре 2018 года во время ссоры. Также Коэльо намерена добиваться раздела имущества, которое они совместно приобрели с 2012 года, сообщает Universa. Правда, при этом адвокат Роналдиньо обвинения отрицает и сообщил, что не получал информации о судебных исках в адрес бывшего футболиста.

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Напомним, в прошлом году у семьи Роналдиньо конфисковали три автомобиля из-за миллионных долгов. Органы правосудия пошли на такие меры, так как знаменитый футболист был оштрафован за нанесение экологического ущерба, но деньги так и не выплатил. Кроме того, у него конфисковали картину художника Андре Берардо.

Также мы писали, что сын легендарного Роналдиньо прошел просмотр в клубе, не сказав, кто он на самом деле. 14-летний Жуан Мендес подписал контракт с "Крузейру" на шесть лет и начнет играть в юношеской команде.

Как видим, даже после завершения карьеры бразильская звезда не дает о себе забыть. Например, Роналдиньо выпустил собственную криптовалюту – он загорелся желанием продвигать RS coin в мире футбола, но использоваться она может всеми желающими.

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