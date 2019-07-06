"Он никогда не был таким быстрым, как сейчас": спринтер в восторге от тренировок с Роналду

Португальский атлет считает, что форвард "Ювентуса" сможет играть на высоком уровне до 40 лет

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Португальский спринтер Френсис Обиквелу, с которым этим летом тренировался форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказал, что нападающий "старой синьоры" сможет выступать до сорока лет.

"Мы работали над силой и взрывной скоростью, а также над выносливостью. Данные свидетельствуют, что он никогда не был таким быстрым и взрывным, как сейчас. Считаю, с таким отношением он сможет выступать до сорока лет. Криштиану характерен дар любопытства. Он так же важен, как и талант. Он документирует новые методы тренировок, пытается экспериментировать. Увидев его во время тренировок, никогда не подумаешь, что ему уже почти 35 лет", – приводит слова Обиквелу Tuttomercatoweb со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Ранее мы писали, что Роналду засекли рассекающим по Лиссабону на машине за два миллиона долларов. Пальцев рук не хватит, чтобы посчитать все машины в роскошном автопарке знаменитого португальца.

Кроме того, ранее СМИ разнюхали сумму, за которую Роналду снял яхту для встречи с новым тренером "Юве". Аренда судна, на которой португалец обсуждал будущее сотрудничество с Маурицио Сарри, обошлась Криштиану в 200 тысяч евро. Смотрите, как португалец резвился после разговора с Сарри:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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