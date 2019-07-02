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Роналду засекли рассекающим по Лиссабону на машине за два миллиона долларов

2 июля, 23:33

Пальцев рук не хватит, чтобы посчитать все машины в роскошном автопарке знаменитого португальца

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Instagram

Пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду впервые заметили рассекающим за рулем его суперкара McLaren Senna. Португальский нападающий "Ювентуса" был заснят в Лиссабоне гоняющим на машине стоимостью 1,8 миллиона долларов. Это последнее авто футболиста в его шикарном автопарке. Суперкар получил свое имя от легендарного гонщика Формулы-1 Айртона Сенны. Причем в прокат выпущены всего 500 автомобилей, и Роналду стал одним из первых покупателей. Ранее он показывал машину в социальных сетях, но впервые его заметили гоняющим по городу только сейчас.

По неофициальным данным, Криштиану Роналду владеет автопарком общей стоимостью 17,6 миллионов евро. Туда, помимо последней машины, входят Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, Rolls Royce Cullinan, Ferrari 590 GTO, Maserati GranCabrio, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo, Porsche 911 Carrelet, Mercedes-Benz, Кабриолет 2S Cabrio Benz C220 CDI, Mercedes-Benz C-Class Sports Coupe, Bentley Continental GTC, Audi RS6 и Audi Q7.

Криштиану живет на широкую ногу. Как сообщалось ранее, Роналду не жалеет денег в отпуске. Форвард "Ювентуса" щедро отблагодарил сотрудников греческого курорта Коста-Наварино, где он отдыхал с семьей. Там они провели семь дней. Сутки пребывания в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "Старой синьоры" в 8 тысяч евро. А по завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

Кроме того, ранее СМИ разнюхали сумму, за которую  Роналду снял яхту для встречи с новым тренером "Юве". Аренда судна, на которой португалец обсуждал будущее сотрудничество с Маурицио Сарри, обошлась Криштиану в 200 тысяч евро. Смотрите, как португалец резвился после разговора с Сарри:


Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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Тег Криштиану Роналду, сборная Португалии

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Источники:

Сегодня|Спорт , isport.ua

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