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"Он – преступник" – испанская лига подаст в суд на фаната, который выбежал на поле для фото с Месси

14 июня, 16:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Болельщик неизвестным способом проник на стадион на Мальорке во время матча

Руководство чемпионата Испании по футболу быстро отреагировало на инцидент, который произошел во время встречи "Мальорка" – "Барселона" вчера поздно вечером. Как мы писали, во время матча "Мальорка" – "Барселона" болельщик выбежал на поле для фото с Месси. Напомним, игра проходила при пустых трибунах из-за карантина.

Сегодня Ла Лига выступила с заявлением о намерении привлечь к ответственности хулигана, сообщил журналист Reuters:

"Ла Лига информирует, что подаст в суд на человека, который выбежал на поле во время матча "Мальорка" – "Барселона", чтобы попытаться сфотографироваться с Месси. Говорят, что его поведение представляет собой преступное деяние, которое может нанести вред здоровью людей и нарушить честность соревнования".

Происшествие случилось в начале второго тайма, а на болельщике была футболка сборной Аргентины с фамилией и игровым номером Лионеля Месси на спине. Судья остановил матч, а охранники вывели фаната за пределы поля. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу лидера.

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суд футбол чемпионат Испании Лионель Месси фанат выбежал Ла Лига

Источник: ua.tribuna.com

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