"Он пытается использовать детей против меня": бывшая жена Тимощука рассказала о судебном процессе

Бывшая супруга Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая, которая живет в Германии, рассказала о судах с бывшим мужем.
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"С Анатолием Тимощуком у нас все продолжается, эти конфликты все еще не окончены. Он просто затягивает все судебные процессы. Выиграть их он не может, поэтому затягивает. Это специальная технология. Они придумывают какие-то феерические шоу. Суть спора всегда одна и та же: дети – как инструмент. Он всегда пытается использовать детей против меня. Дети растут, живут в социуме и уже нельзя пробовать делать из них каких-то ненормальных. Я думаю, что это упирается в материальное. Его задача, чтобы Наде и детям не досталось ни единого евро.
Девочкам он иногда звонит, они всегда берут трубку. Я стараюсь, чтобы они брали телефон. Но им особо не о чем общаться. Обычно это происходит перед судами. Когда он звонит, я понимаю, что он будет придумывать новую эпопею с судами", – сказала Навроцкая.
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