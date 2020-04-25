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"Возможно, это снимет массу проблем": российский комментатор хочет, чтобы сборные России и Украины встретились на Евро

25 апреля, 12:02

Максим Перепелица

Василию Уткину приятно стебать украинских болельщиков

Журналист и блогер Василий Уткин хочет, чтобы сборные России и Украины сыграли друг с другом на чемпионате Европы. Кстати, Шовковский на карантине умудрился получить травму.

"Как отношусь к тому, что следующее Евро выиграет Украина? Я думаю, что не выиграет ни при каких обстоятельствах Украина. Но пусть будет, я порадуюсь за нее, почему нет? Очень симпатичная сейчас команда. Когда-то мы дружили с Андреем Шевченко, и мы не ссорились, просто так сложилась жизнь, что мы перестали общаться близко. Не вижу здесь никакой проблемы. Просто я не болею за эту команду. И мне очень приятно стебать болельщиков сборной Украины и подкалывать, потому что для этого существует огромное количество возможностей. Но, тем не менее, пусть выиграет, будет интересно.

Я очень хочу, чтобы сыграла сборная России со сборной Украины. Возможно, это снимет массу проблем. Я надеюсь на это. Футбол же способен за счет выплеска эмоций сгладить очень многие проблемы", – сказал Уткин во время стрима на своем YouTube-канале.

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Смотрите, как забивает самый дорогой украинский легионер Александр Зинченко

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Сборная Украины сборная России Василий Уткин

Источник: Сегодня|Спорт

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