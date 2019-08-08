"Он весит больше 100 кг. И это футболист "МЮ"!": легенда клуба рад уходу Лукаку

Бельгийский нападающий в ближайшее время перейдет в "Интер"

Ромелу Лукаку / Фото: AFP

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл прокомментировал предстоящий переход нападающего "красных дьяволов" Ромелу Лукаку в миланский "Интер". Ранее СМИ сообщали, что Лукаку отправился в Милан для завершения сделки.

"Он признался, что играл с лишним весом! Он весит больше 100 килограммов! Это футболист "Манчестер Юнайтед"! Он будет забивать и хорошо играть в "Интере", но непрофессионализм заразителен", – написал Невилл в Twitter.

Ранее Лукаку объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб. Футболист некоторое время тренировался на базе бельгийского "Андерлехта". За неявку на тренировочную базу "МЮ" оштрафовал Лукаку на 435 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что миланский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда 75 млн. евро плюс 5 млн. евро в виде бонусов.

В сезоне-2018/19 26-летний игрок забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за "МЮ" во всех турнирах. Место в основном составе бельгиец потерял с приходом в команду Уле-Гунара Сульшера.

Смотрите курьезный гол Лукаку в Лиге чемпионов:

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников. Бывший игрок "Лестера" Гарри Магуайр стал "красным дьяволом" за сумасшедшие 85 миллионов евро.

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