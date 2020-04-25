"Они должны понять, насколько им повезло": от футболистов требуют больше денег на борьбу с коронавирусом

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло, выигрывавший Лигу чемпионов с "Миланом", чемпионат Италии с "Ромой" и первенство Испании с "Реалом", заявил, что в условиях пандемии коронавируса футболисты должны больше помогать простым людям. Ранее экс-игрок "Реала" Адебайор отказался от пожертвований на борьбу с коронавирусом, заявив: "Я всегда буду делать то, что я хочу".

"Алессандро Дель Пьеро собирает средства для итальянского Красного Креста, а Райан Гиггз предоставил комнаты медицинским работникам в своем отеле в Манчестере. Это отличные примеры того, как футбольные люди или команды могут делать добро и показать, что им не все равно, – цитирует 73-летнего Фабио Капелло Laureus. – Но делаем ли мы достаточно? Во многих странах велись серьезные споры, должны ли игроки соглашаться на сокращение зарплат. Не могу говорить о зарплатах, поскольку это внутреннее дело клубов, но уверен, что профессиональные футболисты, зарабатывающие много денег, должны понять, насколько им повезло, и оказать поддержку людям из их местных сообществ в это ужасное время. Говорю не только о деньгах. Речь об уделенном времени. Нужно извлекать пользу из своего статуса и быть активным членом общества. Именно местные сообщества поддерживают клубы и оплачивают телевизионные подписки, которые делают спорт настолько прибыльным, а игроков – богатыми"

Фабио Капелло / Фото: Getty Images

Реклама

Читайте также: Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция

По последним данным, в мире зафиксировано почти три миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них свыше 200 тысяч оказались летальными. Вылечилось 824 тысячи человек.

Смотрите сюжет о звездах, поборовших COVID-19

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама