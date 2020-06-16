"Бавария" берет "золото": прогноз, расписание, трансляции и результаты 32-го тура чемпионата Германии

Все об очередных матчах Бундеслиги: котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В чемпионате Германии осталось провести всего три тура, чтобы завершить-таки футбольный сезон 2019/2020. В ближайшие два дня, 16 и 17 июня, проходят девять матчей 32-го тура: четыре – во вторник, еще пять – в среду. В субботу "Бавария" выиграла десятый матч подряд в Бундеслиге и победа над аутсайдером в Бремене должна принести мюнхенцам восьмой чемпионский титул в Германии кряду.

Вашему вниманию – расписание трансляций на телевидении, прогнозы букмекеров на поединки очередного тура, а также турнирная таблица.

Вторник, 16 июня

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19:30 "Боруссия" М – "Вольфсбург", ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 2.25 – 3.60 – 3.20

21:30 "Вердер" – "Бавария", ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 15.50 – 8.00 – 1.20

21:30 "Унион" – "Падерборн"

Букмекеры: 1.73 – 4.00 – 4.85

21:30 "Фрайбург" – "Герта", ТВ: канал "Футбол 3"

Букмекеры: 2.65 – 3.60 – 2.65

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Среда, 17 июня

19:30 "Айнтрахт" – "Шальке", ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 1.75 – 4.10 – 4.50

21:30 "Байер" – "Кельн", ТВ: канал "Футбол 3"

Букмекеры: 1.45 – 4.90 – 7.00

21:30 "Аугсбург" – "Хоффенхайм"

Букмекеры: 2.75 – 3.80 – 2.45

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21:30 "Боруссия" Д – "Майнц", ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 1.25 – 6.40 – 12.00

21:30 "Лейпциг" – "Фортуна"

Букмекеры: 1.25 – 6.30 – 14.00

Матчи чемпионата Германии можно также смотреть через интернет на платформе OLL.TV (по подписке).

Турнирная таблица чемпионата Германии

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