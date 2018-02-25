Онлайн 26 тура чемпионата Италии: "Рома" – "Милан" и другие матчи

Все результаты и актуальная таблица чемпионата Италии по футболу

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки 26 тура Серии А.

В центральном матче в воскресенье сойдутся "Рома" и "Милан", матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

"Ювентус" в воскресенье сыграет с "Аталантой", а лидер чемпионата "Наполи" в понедельник на выезде сразится с одним из аутсайдеров – "Кальяри".

Суббота, 24 февраля:

19:00 "Болонья" – "Дженоа" – 2:0

21:45 "Интер" – "Беневенто" – 2:0

Воскресенье, 25 февраля:

13:30 "Кротоне" – СПАЛ – 2:3

16:00 "Сампдория" – "Удинезе"

16:00 "Верона" – "Торино"

16:00 "Сассуоло" – "Лацио"

16:00 "Фиорентина" – "Кьево"

19:00 "Ювентус" – "Аталанта"

21:45 "Рома" – "Милан"

Понедельник, 26 февраля:

21:45 "Кальяри" – "Наполи"

Таблица чемпионата Италии: