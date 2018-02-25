Онлайн 26 тура чемпионата Италии: "Рома" – "Милан" и другие матчи
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В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки 26 тура Серии А.
В центральном матче в воскресенье сойдутся "Рома" и "Милан", матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
"Ювентус" в воскресенье сыграет с "Аталантой", а лидер чемпионата "Наполи" в понедельник на выезде сразится с одним из аутсайдеров – "Кальяри".
Суббота, 24 февраля:
19:00 "Болонья" – "Дженоа" – 2:0
21:45 "Интер" – "Беневенто" – 2:0
Воскресенье, 25 февраля:
13:30 "Кротоне" – СПАЛ – 2:3
16:00 "Сампдория" – "Удинезе"
16:00 "Верона" – "Торино"
16:00 "Сассуоло" – "Лацио"
16:00 "Фиорентина" – "Кьево"
19:00 "Ювентус" – "Аталанта"
21:45 "Рома" – "Милан"
Понедельник, 26 февраля:
21:45 "Кальяри" – "Наполи"
Таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|НАПОЛИ
|25
|21
|3
|1
|55-15
|66
|2
|ЮВЕНТУС
|25
|21
|2
|2
|62-15
|65
|3
|ИНТЕР
|26
|14
|9
|3
|42-21
|51
|4
|РОМА
|25
|15
|5
|5
|40-19
|50
|5
|ЛАЦИО
|25
|15
|4
|6
|61-33
|49
|6
|САМПДОРИЯ
|25
|12
|5
|8
|44-33
|41
|7
|МИЛАН
|25
|12
|5
|8
|35-30
|41
|8
|АТАЛАНТА
|25
|10
|8
|7
|37-29
|38
|9
|ТОРИНО
|25
|8
|12
|5
|35-30
|36
|10
|УДИНЕЗЕ
|25
|10
|3
|12
|36-36
|33
|11
|БОЛОНЬЯ
|26
|10
|3
|13
|33-38
|33
|12
|ФИОРЕНТИНА
|25
|8
|8
|9
|34-32
|32
|13
|ДЖЕНОА
|26
|8
|6
|12
|21-27
|30
|14
|КАЛЬЯРИ
|25
|7
|4
|14
|23-36
|25
|15
|КЬЕВО
|25
|6
|7
|12
|23-42
|25
|16
|САССУОЛО
|25
|6
|5
|14
|15-43
|23
|17
|КРОТОНЕ
|26
|5
|6
|15
|23-47
|21
|18
|СПАЛ
|26
|4
|8
|14
|26-49
|20
|19
|ВЕРОНА
|25
|4
|4
|17
|22-50
|16
|20
|БЕНЕВЕНТО
|26
|3
|1
|22
|18-60
|10
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