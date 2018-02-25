Онлайн 26 тура чемпионата Италии: "Рома" – "Милан" и другие матчи

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&quot;Рома&quot; после матча в холодном Харькове сыграет с &quot;Миланом&quot; в Риме. Фото AFP
"Рома" после матча в холодном Харькове сыграет с "Миланом" в Риме. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки 26 тура Серии А.

В центральном матче в воскресенье сойдутся "Рома" и "Милан", матч начнется в 21:45 по киевскому времени. 

"Ювентус" в воскресенье сыграет с "Аталантой", а лидер чемпионата "Наполи" в понедельник на выезде сразится с одним из аутсайдеров – "Кальяри".

Суббота, 24 февраля:

19:00 "Болонья" – "Дженоа" – 2:0

21:45 "Интер" – "Беневенто" – 2:0

Воскресенье, 25 февраля:

13:30 "Кротоне" – СПАЛ – 2:3

16:00 "Сампдория" – "Удинезе"

16:00 "Верона" – "Торино"

16:00 "Сассуоло" – "Лацио"

16:00 "Фиорентина" – "Кьево"

19:00 "Ювентус" – "Аталанта"

21:45 "Рома" – "Милан"

Понедельник, 26 февраля:

21:45 "Кальяри" – "Наполи"

Таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  НАПОЛИ 25 21 3 1 55-15 66
2  ЮВЕНТУС 25 21 2 2 62-15 65
3  ИНТЕР 26 14 9 3 42-21 51
4  РОМА 25 15 5 5 40-19 50
5  ЛАЦИО 25 15 4 6 61-33 49
6  САМПДОРИЯ 25 12 5 8 44-33 41
7  МИЛАН 25 12 5 8 35-30 41
8  АТАЛАНТА 25 10 8 7 37-29 38
9  ТОРИНО 25 8 12 5 35-30 36
10  УДИНЕЗЕ 25 10 3 12 36-36 33
11  БОЛОНЬЯ 26 10 3 13 33-38 33
12  ФИОРЕНТИНА 25 8 8 9 34-32 32
13  ДЖЕНОА 26 8 6 12 21-27 30
14  КАЛЬЯРИ 25 7 4 14 23-36 25
15  КЬЕВО 25 6 7 12 23-42 25
16  САССУОЛО 25 6 5 14 15-43 23
17  КРОТОНЕ 26 5 6 15 23-47 21
18  СПАЛ 26 4 8 14 26-49 20
19  ВЕРОНА 25 4 4 17 22-50 16
20  БЕНЕВЕНТО 26 3 1 22 18-60 10

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