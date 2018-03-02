Онлайн 28 тура чемпионата Франции: следим за "ПСЖ" без Неймара

Сегодня, 21:16

Расписание и результаты 28 тура Лиги один. Турнирная таблица

Фото AFP
Фото AFP

В 28-м туре чемпионата Франции "ПСЖ" придется обойтись без самого дорогого футболиста мира – в прошлом туре Неймар получил травму и вернулся на родину в инвалидном кресле.

Ему предстоит перенести операцию, а период восстановления футболиста составит от двух с половиной до трех месяцев.

Пятница, 2 марта

20:00 "Ницца" – "Лилль"

21:45 "Монако" – "Бордо"

Суббота, 3 марта

18:00 "Труа" – "ПСЖ"

21:00 "Амьен" – "Ренн"

21:00 "Анже" – "Генгам"

21:00 "Мец" – "Тулуза"

21:00 "Сент-Этьен" – "Дижон"

Воскресенье, 4 марта

16:00 "Кан" – "Страсбург"

18:00 "Монпелье" – "Лион"

22:00 "Марсель" – "Нант"

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПСЖ 27 23 2 2 84-19 71
2  МОНАКО 27 17 6 4 67-29 57
3  МАРСЕЛЬ 27 16 7 4 56-32 55
4  ЛИОН 27 14 8 5 57-33 50
5  МОНПЕЛЬЕ 27 9 12 6 24-21 39
6  НАНТ 27 11 6 10 27-28 39
7  РЕНН 27 11 5 11 34-35 38
8  БОРДО 27 10 6 11 32-35 36
9  НИЦЦА 27 10 6 11 32-38 36
10  ГЕНГАМ 27 9 8 10 28-35 35
11  ДИЖОН 27 10 5 12 38-52 35
12  СЕНТ-ЭТЬЕН 27 9 7 11 28-41 34
13  КАН 27 9 5 13 20-32 32
14  СТРАСБУР 27 8 7 12 32-47 31
15  АМЬЕН 27 8 5 14 23-30 29
16  АНЖЕ 27 6 10 11 29-40 28
17  ТУЛУЗА 27 7 7 13 25-36 28
18  ТРУА 27 8 4 15 24-36 28
19  ЛИЛЛЬ 27 7 6 14 26-43 27
20  МЕЦ 27 5 4 18 25-49 19

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Сегодня|Спорт

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