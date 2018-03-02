Онлайн 28 тура чемпионата Франции: следим за "ПСЖ" без Неймара
Расписание и результаты 28 тура Лиги один. Турнирная таблица
В 28-м туре чемпионата Франции "ПСЖ" придется обойтись без самого дорогого футболиста мира – в прошлом туре Неймар получил травму и вернулся на родину в инвалидном кресле.
Ему предстоит перенести операцию, а период восстановления футболиста составит от двух с половиной до трех месяцев.
Пятница, 2 марта
20:00 "Ницца" – "Лилль"
21:45 "Монако" – "Бордо"
Суббота, 3 марта
18:00 "Труа" – "ПСЖ"
21:00 "Амьен" – "Ренн"
21:00 "Анже" – "Генгам"
21:00 "Мец" – "Тулуза"
21:00 "Сент-Этьен" – "Дижон"
Воскресенье, 4 марта
16:00 "Кан" – "Страсбург"
18:00 "Монпелье" – "Лион"
22:00 "Марсель" – "Нант"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|27
|23
|2
|2
|84-19
|71
|2
|МОНАКО
|27
|17
|6
|4
|67-29
|57
|3
|МАРСЕЛЬ
|27
|16
|7
|4
|56-32
|55
|4
|ЛИОН
|27
|14
|8
|5
|57-33
|50
|5
|МОНПЕЛЬЕ
|27
|9
|12
|6
|24-21
|39
|6
|НАНТ
|27
|11
|6
|10
|27-28
|39
|7
|РЕНН
|27
|11
|5
|11
|34-35
|38
|8
|БОРДО
|27
|10
|6
|11
|32-35
|36
|9
|НИЦЦА
|27
|10
|6
|11
|32-38
|36
|10
|ГЕНГАМ
|27
|9
|8
|10
|28-35
|35
|11
|ДИЖОН
|27
|10
|5
|12
|38-52
|35
|12
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|27
|9
|7
|11
|28-41
|34
|13
|КАН
|27
|9
|5
|13
|20-32
|32
|14
|СТРАСБУР
|27
|8
|7
|12
|32-47
|31
|15
|АМЬЕН
|27
|8
|5
|14
|23-30
|29
|16
|АНЖЕ
|27
|6
|10
|11
|29-40
|28
|17
|ТУЛУЗА
|27
|7
|7
|13
|25-36
|28
|18
|ТРУА
|27
|8
|4
|15
|24-36
|28
|19
|ЛИЛЛЬ
|27
|7
|6
|14
|26-43
|27
|20
|МЕЦ
|27
|5
|4
|18
|25-49
|19
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