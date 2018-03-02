Онлайн 28 тура чемпионата Франции: следим за "ПСЖ" без Неймара

В 28-м туре чемпионата Франции "ПСЖ" придется обойтись без самого дорогого футболиста мира – в прошлом туре Неймар получил травму и вернулся на родину в инвалидном кресле.

Ему предстоит перенести операцию, а период восстановления футболиста составит от двух с половиной до трех месяцев.

Пятница, 2 марта

20:00 "Ницца" – "Лилль"

21:45 "Монако" – "Бордо"

Суббота, 3 марта

18:00 "Труа" – "ПСЖ"

21:00 "Амьен" – "Ренн"

21:00 "Анже" – "Генгам"

21:00 "Мец" – "Тулуза"

21:00 "Сент-Этьен" – "Дижон"

Воскресенье, 4 марта

16:00 "Кан" – "Страсбург"

18:00 "Монпелье" – "Лион"

22:00 "Марсель" – "Нант"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 27 23 2 2 84-19 71 2 МОНАКО 27 17 6 4 67-29 57 3 МАРСЕЛЬ 27 16 7 4 56-32 55 4 ЛИОН 27 14 8 5 57-33 50 5 МОНПЕЛЬЕ 27 9 12 6 24-21 39 6 НАНТ 27 11 6 10 27-28 39 7 РЕНН 27 11 5 11 34-35 38 8 БОРДО 27 10 6 11 32-35 36 9 НИЦЦА 27 10 6 11 32-38 36 10 ГЕНГАМ 27 9 8 10 28-35 35 11 ДИЖОН 27 10 5 12 38-52 35 12 СЕНТ-ЭТЬЕН 27 9 7 11 28-41 34 13 КАН 27 9 5 13 20-32 32 14 СТРАСБУР 27 8 7 12 32-47 31 15 АМЬЕН 27 8 5 14 23-30 29 16 АНЖЕ 27 6 10 11 29-40 28 17 ТУЛУЗА 27 7 7 13 25-36 28 18 ТРУА 27 8 4 15 24-36 28 19 ЛИЛЛЬ 27 7 6 14 26-43 27 20 МЕЦ 27 5 4 18 25-49 19



