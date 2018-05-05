Онлайн 33-го тура чемпионата Германии: Коноплянка завоевал серебряные медали

В субботу, 5 мая, состоялись все матчи 33-го тура чемпионата Германии. Так как Бундеслига находится на финишной прямой, все поединки начинались в одно и то же время. Серебряные медали чемпионата Германии гарантировала себе команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке". В отчетном туре они на выезде обыграли "Аугсбург", а украинец провел на поле 84 минуты.

Андрей Ярмоленко сыграл 16 минут за дортмундскую "Боруссию", но это не спасло команду от поражения "Майнцу". Тем не менее, "шмели" сохраняют шансы на завоевание бронзовых наград.

Суббота, 5 мая

"Аугсбург" – "Шальке" – 1:2

"Боруссия" Д – "Майнц" – 1:2

"Боруссия" М – "Фрайбург" – 3:1

"Айнтрахт" – "Гамбург" – 3:0

"Кельн" – "Бавария" – 1:3

"Ганновер" – "Герта" – 3:1

"Лейпциг" – "Вольфсбург" – 4:1

"Штутгарт" – "Хоффенхайм" – 2:0

"Вердер" – "Байер" – 0:0

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 33 27 3 3 91-24 84 2 ШАЛЬКЕ 33 17 9 7 52-37 60 3 БОРУССИЯ Д 33 15 10 8 63-44 55 4 ХОФФЕНХАЙМ 33 14 10 9 63-47 52 5 БАЙЕР 33 14 10 9 55-42 52 6 ЛЕЙПЦИГ 33 14 8 11 51-51 50 7 АЙНТРАХТ Ф 33 14 7 12 45-44 49 8 ШТУТГАРТ 33 14 6 13 32-35 48 9 БОРУССИЯ М 33 13 8 12 46-50 47 10 ГЕРТА 33 10 13 10 41-40 43 11 АУГСБУРГ 33 10 11 12 43-44 41 12 ВЕРДЕР 33 9 12 12 35-39 39 13 ГАННОВЕР 33 10 9 14 42-51 39 14 МАЙНЦ 33 9 9 15 37-50 36 15 ФРАЙБУРГ 33 7 12 14 30-56 33 16 ВОЛЬФСБУРГ 33 5 15 13 32-47 30 17 ГАМБУРГ 33 7 7 19 27-52 28 18 КЕЛЬН 33 5 7 21 34-66 22

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