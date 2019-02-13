Впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол после использования системы VAR
Начиная со стадии 1/8 финала была внедрена система видеопомощи арбитрам
Впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол осле использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Историческое событие произошло в первой тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и мадридским "Реалом" в Амстердаме. Смотреть "Аякс" – "Реал" онлайн можно с помощью нашего онлайна.
На 38-й минуте встречи хозяева поля отправили мяч в сетку ворот Тибо Курта. Арбитр сначала зафиксировал взятие ворот, но после небольшой паузы и консультации со своими помощниками решил пересмотреть повтор эпизода, после чего отменил гол.
Как мы сообщали ранее, за сутки до матча "Аякс" – "Реал" УЕФА поменял арбитра. Вместо поляка Шимона Марциняка обслуживать встречу доверили словенцу Дамиру Скомине. Система видеопомощи арбитрам была внедрена в Лиге чемпионов со стадии 1/8 финала.
Букмекеры считают "Реал" фаворитом сегодняшнего противостояния: коэффициент на победу команды Сантьяго Солари – 1.85, на ничью – 3.80, на победу "Аякса" – 4.00. Также "Королевский клуб" является фаворитом у букмекеров на проход в следующий раунд. Перед первой встречей коэффициенты таковы: 1.25 против 3.80 на "Аякс".
Напомним, что сегодня состоится еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов – английский "Тоттенхэм" дома примет лидера чемпионата Германии дортмундскую "Боруссию". На нашем сайте уже доступен онлайн "Тоттенхэм" – "Боруссия".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол после использования системы VAR". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онлайн матча "Аякс" – "Реал" Лиги чемпионов: арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора
Текстовая трансляция первого матча 1/8 финала турнира в Амстердаме
Онлайн матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Боруссия" – 1:0
Текстовая трансляция с фото и видеоповторами ключевых моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Боруссия" в Лиге чемпионов
Список трансляций поединка 1/8 финала ЛЧ на ТВ и в интернете
Лидер "ПСЖ" "выпил пива" из брошенной с трибуны бутылки и теперь ждет наказания от УЕФА
Аргентинский футболист отреагировал на выходку болельщиков, но теперь рискует пропустить ответную встречу