Впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол после использования системы VAR

Начиная со стадии 1/8 финала была внедрена система видеопомощи арбитрам

Фото: AFP

Впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол после использования системы VAR //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/483/f3e/5c6483f3eb4e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/483/f3e/5c6483f3eb4e3.jpg 2019-02-13T22:55:00+02:00 Футбол Начиная со стадии 1/8 финала была внедрена система видеопомощи арбитрам

Впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол осле использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Историческое событие произошло в первой тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и мадридским "Реалом" в Амстердаме. Смотреть "Аякс" – "Реал" онлайн можно с помощью нашего онлайна.

На 38-й минуте встречи хозяева поля отправили мяч в сетку ворот Тибо Курта. Арбитр сначала зафиксировал взятие ворот, но после небольшой паузы и консультации со своими помощниками решил пересмотреть повтор эпизода, после чего отменил гол.

Как мы сообщали ранее, за сутки до матча "Аякс" – "Реал" УЕФА поменял арбитра. Вместо поляка Шимона Марциняка обслуживать встречу доверили словенцу Дамиру Скомине. Система видеопомощи арбитрам была внедрена в Лиге чемпионов со стадии 1/8 финала.

Букмекеры считают "Реал" фаворитом сегодняшнего противостояния: коэффициент на победу команды Сантьяго Солари – 1.85, на ничью – 3.80, на победу "Аякса" – 4.00. Также "Королевский клуб" является фаворитом у букмекеров на проход в следующий раунд. Перед первой встречей коэффициенты таковы: 1.25 против 3.80 на "Аякс".

Напомним, что сегодня состоится еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов – английский "Тоттенхэм" дома примет лидера чемпионата Германии дортмундскую "Боруссию". На нашем сайте уже доступен онлайн "Тоттенхэм" – "Боруссия".

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