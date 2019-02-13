Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол после использования системы VAR

Сегодня, 22:55

Начиная со стадии 1/8 финала была внедрена система видеопомощи арбитрам

Фото: AFP
Впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол после использования системы VAR //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/483/f3e/5c6483f3eb4e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/483/f3e/5c6483f3eb4e3.jpg Футбол Начиная со стадии 1/8 финала была внедрена система видеопомощи арбитрам

Впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол осле использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Историческое событие произошло в первой тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и мадридским "Реалом" в Амстердаме. Смотреть "Аякс" – "Реал" онлайн можно с помощью нашего онлайна.

На 38-й минуте встречи хозяева поля отправили мяч в сетку ворот Тибо Курта. Арбитр сначала зафиксировал взятие ворот, но после небольшой паузы и консультации со своими помощниками решил пересмотреть повтор эпизода, после чего отменил гол.

Как мы сообщали ранее, за сутки до матча "Аякс" – "Реал" УЕФА поменял арбитра. Вместо поляка Шимона Марциняка обслуживать встречу доверили словенцу Дамиру Скомине. Система видеопомощи арбитрам была внедрена в Лиге чемпионов со стадии 1/8 финала.

Букмекеры считают "Реал" фаворитом сегодняшнего противостояния: коэффициент на победу команды Сантьяго Солари – 1.85, на ничью – 3.80, на победу "Аякса" – 4.00. Также "Королевский клуб" является фаворитом у букмекеров на проход в следующий раунд. Перед первой встречей коэффициенты таковы: 1.25 против 3.80 на "Аякс".

Напомним, что сегодня состоится еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов – английский "Тоттенхэм" дома примет лидера чемпионата Германии дортмундскую "Боруссию". На нашем сайте уже доступен онлайн "Тоттенхэм" – "Боруссия".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Лига чемпионов, Реал Мадрид, Аякс Амстердам, VAR

Вы сейчас просматриваете новость " Впервые в истории Лиги чемпионов был отменен гол после использования системы VAR". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онлайн матча "Аякс" – "Реал" Лиги чемпионов: арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора

Сегодня, 22:43

Текстовая трансляция первого матча 1/8 финала турнира в Амстердаме

Где смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов "Аякс" – "Реал"

Сегодня, 21:31

Список трансляций матча с "Йохан Кройфф Арены" на ТВ и в интернете

Онлайн матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Боруссия" – 1:0

Сегодня, 23:00

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами ключевых моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Боруссия" в Лиге чемпионов

Сегодня, 21:11

Список трансляций поединка 1/8 финала ЛЧ на ТВ и в интернете

Лидер "ПСЖ" "выпил пива" из брошенной с трибуны бутылки и теперь ждет наказания от УЕФА

Сегодня, 19:51

Аргентинский футболист отреагировал на выходку болельщиков, но теперь рискует пропустить ответную встречу

Иранский телеканал убрал дьявола с эмблемы "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 14:40

Вместо привычного лого "МЮ" канал использовал эмблему середины прошлого века

Известный российский певец отказался выступать в Крыму

Стали известны результаты последнего соцопроса

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Украинцам разрешили не оплачивать долги из платежек

Ученые обнаружили неизвестную заброшенную базу в Антарктиде
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

Сегодня, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

Сегодня, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Умер вратарь, совершивший лучший сэйв 20-го века после удара Пеле

Вчера, 12:38

Гордон Бэнкс со сборной Англии побеждал на чемпионате мира 1966 года

Василий Ломаченко познакомился с легендарным голливудским актером Микки Рурком

Вчера, 12:14

Украинский боксер побывал на неделе моды в Нью-Йорке

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Почему врачи запрещают пить воду стоя?