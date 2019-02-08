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Онлайн матча "Динамо" – "Мальме": смотреть трансляцию

Сегодня, 10:41

Прямая трансляция товарищеского поединка киевского клуба на тренировочном сборе в Испании

Матч "Динамо" - "Мальме" начнется в 15:00. Фото fcdynamo.kiev.ua
Матч "Динамо" - "Мальме" начнется в 15:00. Фото fcdynamo.kiev.ua.
Онлайн матча "Динамо" – "Мальме": смотреть трансляцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d3c/c1b/5c5d3cc1bbaee.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d3c/c1b/5c5d3cc1bbaee.png Футбол Прямая трансляция товарищеского поединка киевского клуба на тренировочном сборе в Испании

В пятницу, 8 февраля, "Динамо" проведет очередной контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании. Соперником киевлян будет клуб "Мальме", в прошлом сезоне финишировавший на третьем месте в турнирной таблице чемпионате Швеции. Матч пройдет на центральном стадионе Марбельи и начнется в 15:00.

Эксперты букмекерских контор считают команду Александра Хацкевича небольшим фаворитом встречи. Так, коэффициент на победу "Динамо" составляет 2.00, тогда как на победу "Мальме" можно сделать ставку с коэффициентом 3.30, а на ничью – 3.75.

Напомним, что в последнем поединке на сборе в Испании "Динамо" проиграло американскому "Нью-Ингленд Революшн" со счетом 1:3. Матч против "Мальме" – предпоследний а сборе, впереди – поединок против норвежской "Волеренги", который пройдет 9 февраля.

Смотреть матч "Динамо" – "Мальме"

На днях"Динамо" определилось с составом на Лигу Европы: в заявку попали трое травмированных и Соль. Киевляне стартуют в плей-офф Лиги Европы матчем с "Олимпиакосом" 14 февраля.

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Тег товарищеский матч, Динамо Киев, видеотрансляция, Мальме

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Сегодня|Спорт

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