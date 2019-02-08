Онлайн матча "Динамо" – "Мальме": смотреть трансляцию
Прямая трансляция товарищеского поединка киевского клуба на тренировочном сборе в Испании
В пятницу, 8 февраля, "Динамо" проведет очередной контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании. Соперником киевлян будет клуб "Мальме", в прошлом сезоне финишировавший на третьем месте в турнирной таблице чемпионате Швеции. Матч пройдет на центральном стадионе Марбельи и начнется в 15:00.
Эксперты букмекерских контор считают команду Александра Хацкевича небольшим фаворитом встречи. Так, коэффициент на победу "Динамо" составляет 2.00, тогда как на победу "Мальме" можно сделать ставку с коэффициентом 3.30, а на ничью – 3.75.
Напомним, что в последнем поединке на сборе в Испании "Динамо" проиграло американскому "Нью-Ингленд Революшн" со счетом 1:3. Матч против "Мальме" – предпоследний а сборе, впереди – поединок против норвежской "Волеренги", который пройдет 9 февраля.
Смотреть матч "Динамо" – "Мальме"
На днях"Динамо" определилось с составом на Лигу Европы: в заявку попали трое травмированных и Соль. Киевляне стартуют в плей-офф Лиги Европы матчем с "Олимпиакосом" 14 февраля.
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