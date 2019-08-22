Онлайн матча "Эспаньол" – "Заря" в Лиге Европы

Стадион "Корнелья-Эль Прат" / Фото: Twitter

В четверг в пригороде Барселоны на стадионе " Корнелья-Эль Прат " состоится первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы: местный "Эспаньол" примет луганскую "Зарю". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию матча "Эспаньол" – "Заря" с описанием всех опасных моментов.

В сегодняшнем матче Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на опытного защитника Виталия Вернидуба, а также нападающего Назария Русина – он заработал удаление в предыдущем матче квалификации против ЦСКА за то, что снял футболку во время празднования гола.

В Испанию наставник луганчан взял следующих футболистов

Ранее команды между собой не пересекались. Более того, "Эспаньол" до сегодняшнего дня ни разу не встречался с представителями Украины. А вот "Заря" имеет опыт противостояния испанцам, при этом достаточно неплохой. В позапрошлом сезоне тогда еще команда Юрия Вернидуба сенсационно обыграла на выезде "Атлетик" из Бильбао (1:0). Дома, правда, луганчане уступили именитому сопернику 0:2.

К матчу "Эспаньол" подходит не с лучшим настроением. В стартовом туре чемпионата Испании команда дома всухую проиграла "Севилье" со счетом 0:2. Впрочем, у "Зари" ситуация не лучше – на прошлых выходных они дома потерпели первое поражение в сезоне от прямого конкурента на бронзовые награды Премьер-лиги "Александрии".

Чтобы оценить силу соперника команды Виктора Скрипника, стоить посмотреть на ее трансферную стоимость. Transfermarkt.com оценивает седьмую команду прошлого чемпионата Испании в 138,8 млн евро. Для сравнения, столько же стоят все игроки донецкого "Шахтера". А ориентировочная стоимость "Зари" всего 14,75 млн евро – это в два раза меньше, чем стоит самый дорогой игрок "Эспаньола" Марк Рока.

Во время летнего трансферного окна "Эспаньол" заработал 60 миллионов на продаже Борхи Иглесиаса, Марио Эрмосо и Аарона Мартина, а взамен потратили 18 миллионов евро на покупку Матиаса Варгаса и Фернандо Кальеро.

Букмекеры о матче "Эспаньол" – "Заря":

Букмекеры считают "Эспаньол" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Давида Гальего – 1.27, на ничью – 5.70, на победу "Зари" – 11,5. Также испанцы являются фаворитами на выход в групповой этап. Вероятность выхода в следующий раунд следующим коэффициентом 1.17 против 5.00 в пользу "Эспаньола".

Тренеры о матче "Эспаньол" – "Заря":

"Прежде всего, Эспаньол должен навязать свою игру, и если мы сделаем это, то будем очень близки к тому, чтобы пройти дальше. Сделать это будет очень сложно. Чем лучше результат в первом матче, тем выше вероятность успеха. В любом случае, нам придется добиться хорошего результата и в ответном поединке", – Давид Гальего.

"Нам очень хочется, чтобы все решающее приехало с нами в Запорожье и второй тайм мы сыграли там. Чтобы именно в Запорожье решилось, кто пройдет дальше. В футболе все бывает. Не нам эту историю писать. До нас была масса ярких примеров с другими командами. Повторюсь, наши мечты остаются с нами, и никто не посмеет нам запретить мечтать. Хотим осуществить свою мечту", – Виктор Скрипник.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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