Онлайн матча "Колос" – "Черноморец": битва за Премьер-лигу

Прямая трансляция ответного "стыкового" поединка за право в следующем сезоне сыграть в высшем дивизионе чемпионата Украины

Онлайн матча "Колос" - "Черноморец". Фото koloskovalivka.com.

В субботу, 8 июня, состоится ответный "стыковой" матч за право в следующем сезоне сыграть в украинской Премьер-лиге. Встречаются вторая команда Первой лиги "Колос" из села Коваливка и предпоследняя команда высшего дивизиона чемпионата Украины – "Черноморец". В первом поединке, который прошел четыре дня назад, команды в Одессе сыграли вничью – 0:0. Таким образом, гостей устроит результативная ничья. Сегодняшний матч "Колос" – "Черноморец" начнется в 17:00, а на нашем сайте будет доступна видео трансляция поединка.

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Черноморца" в основное время матча составляет 2.37, тогда как ставку на победу "Колоса" можно сделать с котировкой 3.40, а на ничью – 3.00. При этом коэффициенты на "проход", т.е. победу в противостоянии по итогам двух матчей, с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, такие: 1.45 "Черноморец" и 2.80 "Колос".

Трансляция матча "Колос" – "Черноморец"

Напомним, что в сезоне 2018/19 чемпионат Украины выиграл "Шахтер". Также команда Паулу Фонсеки стала победителем Кубка Украины, обыграв в финале "Ингулец" со счетом 4:0.

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