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Онлайн матча "Волынь" – "Карпаты" за место в элите украинского футбола

8 июня, 16:59

Прямая трансляция ответного поединка за право играть в высшем дивизионе чемпионата Украины

Онлайн матча "Волынь" - "Карпаты"
Онлайн матча "Волынь" - "Карпаты".

В субботу, 8 июня, состоится ответный "стыковой" матч за право в следующем сезоне сыграть в украинской Премьер-лиге. Встречаются третья команда Первой лиги "Волынь" из Луцка и третья с конца команда высшего дивизиона чемпионата Украины – "Карпаты". В первом поединке, который прошел четыре дня назад, команды во Львове сыграли вничью – 0:0. Таким образом, гостей устроит результативная ничья. Сегодняшний матч "Волынь" – "Карпаты" пройдет на стадионе "Авангард" в Луцке и начнется в 19:00, а на нашем сайте будет доступна видео трансляция поединка.

"Колос" – "Черноморец" смотреть онлайн трансляцию ответного матча

Аналитики букмекерских контор считают гостей небольшими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Карпат" в основное время матча составляет 2.65, тогда как ставку на победу "Волыни" можно сделать с котировкой 2.95, а на ничью – 3.00. При этом коэффициенты на "проход", т.е. победу в противостоянии по итогам двух матчей, с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, такие: 1.53 "Карпаты" и 2.48 "Волынь".

Трансляция матча "Волынь" – "Карпаты"

Напомним, что в сезоне 2018/19 чемпионат Украины выиграл "Шахтер". Также команда Паулу Фонсеки стала победителем Кубка Украины, обыграв в финале "Ингулец" со счетом 4:0.

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Тег чемпионат Украины, видеотрансляция, Карпаты Львов , Волынь Луцк

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Сегодня|Спорт

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