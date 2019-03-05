Онлайн матча Лиги чемпионов "Боруссия" – "Тоттенхэм"

Текстовая трансляция ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с яркими фото из Дортмунда и видеоповторами голов

Гарри Кейн забил три гола в трех матчах с "Боруссией". Онлайн поединка "Боруссия" - "Тоттенхэм" с 22:00 по Киеву. Фото: AFP

Онлайн матча Лиги чемпионов "Боруссия" – "Тоттенхэм" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e61/a5d/5c7e61a5d2ab5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e61/a5d/5c7e61a5d2ab5.jpg 2019-03-05T13:49:00+02:00 Футбол Текстовая трансляция ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с яркими фото из Дортмунда и видеоповторами голов

В среду состоится ответный матч Лиги чемпионов между немецкой "Боруссией" и английским "Тоттенхэмом". Поединок пройдет в Дортмунде и начнется в 22:00 по киевскому времени. Три недели назад в Англии "Тоттенхэм" уничтожил своего соперника со счетом 3:0 и практически гарантировал себе место в четвертьфинале. Мы проведем онлайн матча "Боруссия" – "Тоттенхэм" с комментариями ключевых моментов встречи, яркими фото со стадиона и видеоповторами голов.

Онлайн "Боруссия" – "Тоттенхэм"

Прогноз букмекеров. Хозяева – фавориты ответной встречи. Так, коэффициент на победу "Боруссии" равен 2.00, тогда как на победу "Тоттенхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 3.65, а на ничью – 3.80. Таким образом, букмекеры дают такие шансы на исход сегодняшнего поединка: "Боруссия" 48%, ничья 25%, "Тоттенхэм" 27%. При этом эксперты не верят, что немецкому клубу по силам отыграть три мяча. Котировки на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов такие: 1.06 на "Тоттенхэм" и 11 на "Боруссию".

Травмы. В составе хозяев на поле точно не выйдет травмированный Лукаш Пищек, участие американского атакующего полузащитника Кристиана Пулишича под вопросом. За гостей, скорее всего, не сыграет Деле Алли, который только вчера вернулся в общую группу. Эрик Дайер и Гарри Уинкс под вопросом.

В первой игре немецкий клуб пропустил три мяча. Вот как проходит тренировка вратарей "Боруссии" накануне ответного поединка:

Ориентировочные составы команд:

"Боруссия": Бюрки, Вольф, Аканджи, Загаду, Диалло, Дилейни, Витсель, Ройс, Геррейру, Санчо, Гетце

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Дэвис, Сиссоко, Роуз, Эриксен, Сон, Кейн

А вот состав, который предполагают журналисты официального сайта "Боруссии":

За сутки до матча гости, футболисты "Тоттенхэма", провели тренировку на арене "BVB-Штадион":















А игроки "Боруссии" тренировались на своей базе:





















Обзор первого матча "Тоттенхэм" – "Боруссия" – 3:0

Напомним, что несколько дней назад "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Арсеналом" в 29-м туре чемпионата Англии, причем команды выдали убойную концовку. На 90-й минуте игрок "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал 11-метровый, а на пятой добавленной ко времени второго тайма минуте его партнер по команде Лукас Торрейра получил прямую красную карточку.

Параллельно с нашим матчем проходит онлайн "Реал" – "Аякс". В первом поединке, в Голландии, мадридцы одержали победу со счетом 2:1.

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