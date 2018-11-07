Онлайн матча "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

Сегодня в Турине состоится один из центральных матчей четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов: "Ювентус" принимает "Манчестер Юнайтед". Вывеска – фантастическая, хотя оба клуба сейчас находятся в разном положении. "Ювентус" – лидер чемпионата Италии, опережает ближайшего конкурента на шесть очков, а "МЮ" занимает лишь седьмое место в Англии. Да и в группе ЛЧ две команды разделяет дистанция в пять очков. Для трех туров – слишком много.

Собственно говоря, победа "Ювентуса" гарантирует ему первое место в группе и пропуск в 1/8 финала. Туда вчера уже пробилась "Барселона". И хотя теоретически ее еще могут догнать "Интер" и "Тоттенхэм", по личным встречам каталонцы уже обеспечили себе комфортную уверенность.

Что касается "Ювентуса", то точно не сыграют с "МЮ", по информации УЕФА, Джан (щитовидная железа), Спинаццола (колено) и Кин (бедро). Под вопросом – Бернардески (желудок), Кьеллини, Коста, Хедита и Матюиди (все – бедро).

У "МЮ" могут не выйти на поле Далот (ушиб), Феллаини (пах), Лукаку и Валенсия (у обоих есть проблемы с мышцами).

"Манчестер Юнайтед" после серии неудач выиграл два последних матча чемпионата Англии (оба – 2:1). А вот "Ювентус" в этом сезоне еще не проигрывал и только один раз в 14-ти матчах не победил (ничья с "Дженоа" 20 октября).

Тем временем стало известно, что ближайший матч за Суперкубок Италии, который назначен на 16 января, пройдет в Саудовской Аравии. За трофей будут бороться чемпион и обладатель Кубка страны туринский "Ювентус", а также финалист национального Кубка "Милан".

А форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду раскрыл причину, по которой он покинул мадридский "Реал" минувшим летом.