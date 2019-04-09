Онлайн матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Команда Зинченко против "Шпор": текстовый онлайн первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с фото и видеоповторами

Онлайн матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Фото: AFP

Онлайн матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c45/c42/5cac45c42f9d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c45/c42/5cac45c42f9d8.jpg 2019-04-09T10:54:00+03:00 Футбол Команда Зинченко против "Шпор": текстовый онлайн первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с фото и видеоповторами

Во вторник два английских клуба встречаются в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов – "Тоттенхэм" против "Манчестер Сити". Всего на этой стадии четыре английские команды – т.е. ровно половина из оставшихся в турнире. Английские дерби в Лиге чемпионов начнется в 22:00, а мы проведем текстовый онлайн поединка с яркими фото со стадиона в Лондоне и видео повторами голов.

Онлайн "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Украинец в "МанСити". В составе гостей выступает украинский футболист Александр Зинченко, которого наставник "горожан" Пеп Гвардиола использует на левом фланге обороны. При этом украинец регулярно подключается к атакам своей команды, а по итогам февраля болельщики "Манчестер Сити" признали Зинченко лучшим игроком команды. Интересно, что, в случае успеха "Сити" в Лиге чемпионов, Александр может стать третьим украинцем, выигрывавшим этот трофей (после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука). В текущем сезоне футболист сборной Украины провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Правда, в сегодняшней игре Зинченко участие не примет из-за травмы, которую он получил в поединке против "Кардиффа". У украинца растяжение бедра.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": прогноз букмекеров. Эксперты считают гостей фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "МанСити" составляет 1.90, тогда как на победу "Тоттенхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 4.20, а на ничью – 3.75. При этом котировки на выход в полуфинал еще больше в пользу команды Гвардиолы: 1.20 против 5.0 на "Тоттенхэм". Отметим, что "Манчестер Сити" является главным фаворитом турнира (3,2 на победу), хотя лишь раз проходил в полуфинал (в 2016 году). Победитель противостояния "Тоттенхэм" – "МанСити" сыграет в 1/2 финала против "Аякса" или "Ювентуса".

Где смотреть "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити". Матч Лиги чемпионов в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv (в подписке). Повтор можно будет посмотреть на канале "Футбол 2" на следующий день, 10 апреля, в 09:10 утра.

Ни глотка пива перед матчем. Тренер Гвардиола закручивает гайки: "Перед "Тоттенхэмом" мы не можем пить ни глотка пива. Только хорошая еда, хороший отдых и подготовка к матчу против одной из лучших команд Европы. У них было 6 дней на подготовку, а у нас 2,5".

Последние результаты команд. "Манчестер Сити" выдал феноменальную серию во всех турнирах – команда не проигрывает в 14 играх подряд! Причем в 13-ти из них были добыты победы, а еще один раз команда сыграла вничью с "Челси" в основное время, но победила в серии пенальти в Кубке английской лиги. В свою очередь, "Тоттенхэм" в последних пяти поединках дважды выиграл, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино: "Я заявил игрокам, что это бонус. Они должны сыграть свободно, бежать, вступать в отбор, бить, спасать ворота. Завтрашний матч – бонус для нас, и нам надо быть собой и играть в свой футбол. У всех могут быть свои взгляды к подходу на тот или иной матч. Мы же обязаны играть смело. С первой же секунды должны быть храброй командой, играющей на победу. Таков наш план, и это будет нашей главной задачей во вторник вечером".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола: "Тоттенхэм" – это не только Гарри Кейн. Силен весь клуб. Он силен физически во всех аспектах. Это невероятная команда, и я это говорил о ней уже тысячи раз. Наша команда доказала, что способна играть через каждые три дня с предельной собранностью, и именно поэтому мы дошли до этой стадии. Мы остались в Лондоне, чтобы избежать аэропортов, ранних подъемов, часовых переездов на автобусах или самолетах. Мы прогулялись, пообедали вместе, и это дало нам возможность пообщаться чуть подольше".

Тренировка игроков "Манчестер Сити" на стадионе "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне за сутки до матча:



















Параллельном с нашим матчем проходит поединок Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Порту", мы проводим текстовый онлайн с фото и видео повторами голов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Онлайн матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.